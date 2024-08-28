مران الزمالك - انتظام حسام أشرف وأحمد محمود.. وغياب شيكابالا

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 20:14

كتب : إبراهيم رمضان

حسام أشرف - مران الزمالك - الصورة من موقع الزمالك

انتظم حسام أشرف وأحمد محمود في تدريبات الزمالك بعد عودتهما من الإعارة.

وقضى حسام أشرف الموسم المنصرم معارا إلى بلدية المحلة، فيما لعب أحمد محمود في صفوف الجونة.

واستأنف الزمالك تدريباته مساء اليوم الأربعاء تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز، استعداداً للموسم الجديد.

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وغاب محمود عبد الرازق "شيكابالا" عن التدريبات بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني للفريق.

وشهدت تدريبات الحراس مشاركة، محمد صبحي ومحمود الشناوي وعمر عبد العزيز ويوسف حمادة، بالإضافة إلى محمد إيهاب حارس مرمى فريق الشباب مواليد 2008 بالنادي، والذي تم تصعيده للمشاركة في مران اليوم.

كما أدى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق لتدريبات تأهيلية، تحت إشراف الجهاز الطبي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وسبق وأن خضع عبد الشافي لجراحة الرباط الصليبي، ويواصل برنامجه التأهيلي.

وفي الوقت ذاته أدى محمود حمدي الونش تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

ومن المقرر أن يبدأ الزمالك معسكره المغلق ببرج العرب غداً الخميس ويستمر حتى يوم 6 سبتمبر المقبل، استعداداً للموسم الجديد ولمواجهة الشرطة الكيني في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

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