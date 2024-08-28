الصفقة الخامسة.. نيس يعلن ضم يوسوفا موكوكو

أعلن نادي نيس الفرنسي ضم يوسوفا موكوكو من بوروسيا دورتموند.

وانضم اللاعب البالغ 19 عاما لصفوف نيس الفرنسي على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وخاض اللاعب الألماني 99 مباراة مع بوروسيا دورتموند وسجل 18 هدفا وصنع 8.

وصرّح جان بيير ريفيه رئيس نيس: "كان يوسوفا مهاجما مطلوبا للغاية ونحن سعداء برؤيته ينضم إلينا، وفترة الانتقالات مليئة بالفرص، وهذه كانت جيدة وقد اغتنمناها. نحن نرحب به".

من جانبه قال يوسوفا موكوكو عبر موقع دورتموند: "سيظل بوروسيا دورتموند دائما ناديا خاصا بالنسبة لي. هنا احتفلت بنجاح كبير مع فريق الشباب، وأصبحت محترفًا ولعبت في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وتم ترشيحي للمنتخب الوطني".

وأصبح موكوكو خامس صفقات نيس بعد كل من الكندي مويس بومبيتو والثلاثي الفرنسي جوناتان كلوس ومورجان سانسون وتانجي ندومبيلي.

ولم يحقق نيس الفوز في أول مباراتين بالدوري الفرنسي إذ خسر من أوكسير وتعادل مع تولوز.

ويقترب نيس من ضم محمد عبد المنعم قادما من الأهلي. (تعرف على التفاصيل من هنا)