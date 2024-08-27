خبر في الجول – تفاصيل انتقال عبد المنعم من الأهلي لـ نيس.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 19:20

كتب : أحمد الخولي

محمد عبد المنعم - الأهلي

سافر محمد عبد المنعم إلى فرنسا بالفعل تمهيدا للانضمام إلى صفوف نادي نيس.

وحسبما علم FilGoal.com فإن محمد عبد المنعم يخضع حاليا للكشف الطبي في نيس، وذلك تمهيدا لإعلان الصفقة بشكل رسمي.

FilGoal.com كشف كذلك تفاصيل صفقة انتقال عبد المنعم إلى نيس، والتي تمت مقابل 4.3 مليون يورو، وقد يصل المبلغ إلى 5.3 مليون يورو.

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محمد عبد المنعم اتفق مع نيس على توقيع عقد مدته 4 مواسم، فيما اتفق نيس مع الأهلي على إتمام الصفقة مقابل 4.3 مليون يورو.

سيدفع نيس مبلغ 2.4 مليون يورو الآن، على أن يدفع النادي مبلغ 1.9 مليون يورو بعد سنة من الآن.

يوجد كذلك حوافز في الصفقة بقيمة مليون يورو في حالة تحقق بعض البنود التي اتفق عليها الناديين، فيما سيحق للأهلي الحصول على 10% من قيمة بيع نيس للاعب مستقبلا.

ولم يحصد نيس سوى نقطة واحدة من أول جولتين خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي بخسارة وتعادل.

ويعتبر عبد المنعم رابع صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو.

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

ميركاتو الأهلي نيس محمد عبد المنعم
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