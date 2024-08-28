راديو مونت كارلو: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع يونايتد لضم سانشو

توصل يوفنتوس لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم لاعبه جادون سانشو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها فإن يوفنتوس سيضم سانشو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مستقبلا.

وأوضح التقرير أن سانشو يرغب في إتمام الانتقال.

ومنذ عودته من الإعارة مع بروسيا دورتموند في النصف الثاني من الموسم الماضي لم يشارك سانشو في أي مباراة مع يونايتد في الدوري الإنجليزي.

وخاض يونايتد مباراتين ضد فولام وبرايتون وتم استبعاد الجناح الإنجليزي من كليهما.

وظهرت أنباء عن رغبة تشيلسي في ضم اللاعب الإنجليزي مع انتقال رحيم سترلينج في المقابل إلى يونايتد لكن يبدو أن يوفنتوس هو الأقرب وفقا لتلك الأنباء لحسم صفقة سانشو.