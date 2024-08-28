راديو مونت كارلو: يوفنتوس يتوصل لاتفاق مع يونايتد لضم سانشو
الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 17:27
كتب : FilGoal
توصل يوفنتوس لاتفاق مع مانشستر يونايتد لضم لاعبه جادون سانشو خلال الانتقالات الصيفية الجارية.
جادون سانشو
النادي : مانشستر يونايتد
وحسبما ذكرت إذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية في تقرير لها فإن يوفنتوس سيضم سانشو على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مستقبلا.
وأوضح التقرير أن سانشو يرغب في إتمام الانتقال.
ومنذ عودته من الإعارة مع بروسيا دورتموند في النصف الثاني من الموسم الماضي لم يشارك سانشو في أي مباراة مع يونايتد في الدوري الإنجليزي.
وخاض يونايتد مباراتين ضد فولام وبرايتون وتم استبعاد الجناح الإنجليزي من كليهما.
وظهرت أنباء عن رغبة تشيلسي في ضم اللاعب الإنجليزي مع انتقال رحيم سترلينج في المقابل إلى يونايتد لكن يبدو أن يوفنتوس هو الأقرب وفقا لتلك الأنباء لحسم صفقة سانشو.
نرشح لكم
سكاي: رامسديل من أرسنال إلى ساوثامبتون ليس نجم التنس.. فلامنجو يضم كارلوس ألكاراز بداية من الموسم المقبل.. ليفربول يتعاقد مع مامارداشفيلي أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون أرسنال يعلن ضم ميكيل ميرينو بعد نهاية إيقافه الطويل.. تونالي يشارك مع نيوكاسل أمام نوتنجهام ذا أثليتك: أرسنال يوافق على عرض كريستال بالاس لضم نكيتياه