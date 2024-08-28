كاف يعلن حقيقة الوثيقة المتداولة للنسخة الثانية من الدوري الإفريقي

أوضح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) حقيقة الوثيقة المتداولة بشأن أسماء الفرق المشاركة في الدوري الإفريقي.

ونُشرت وثيقة تضم أسماء الفرق المشاركة في النسخة الجديدة من الدوري الإفريقي.

وجاء بيان كاف عبر حسابه:

"أشار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم إلى وجود وثيقة مزيفة يتم تداولها في وسائل الإعلام فيما يتعلق بالدوري الإفريقي لكرة القدم.

ينأى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنفسه عن هذه الوثيقة المزيفة.

وفي الوقت المناسب، سيتواصل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مع رابطة كرة القدم الإفريقية باستخدام منصاته الرسمية".

CAF has noted a FAKE document circulating in the media in relation to the African Football League. CAF distances itself from this Fake document. At an appropriate time, CAF will communicate on the AFL using CAF official platforms. pic.twitter.com/JR0WwSkcbk — CAF Media (@CAF_Media) August 28, 2024

وسبق أن أعلن كاف إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الإفريقي رسميا.

ونشر الحساب الرسمي للبطولة عبر مختلف صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر" إعلانا أعلن فيه إقامة البطولة.

وجاء البيان المقتضب كالتالي: نحن نعمل على النسخة التالية من دوري السوبر الإفريقي".

وأتم البيان "سنعود بمزيد من التحديثات قريبا".

ولم يكشف البيان عن متى موعد إصدار التحديثات الجديدة أو موعد البطولة المرتقب.

وكانت النسخة الأولى من البطولة أقيمت قبل عدة أشهر بمشاركة ثماني فريق هم الأهلي وسيمبا وماميلودي صنداونز وبترو أتليتكو ومازيمبي والترجي وإنيمبا والوداد.

وتوج صنداونز باللقب بعدما فاز على الوداد في النهائي بثلاثة أهداف لهدفين.

وأقيمت البطولة بنظام الإقصائيات ومن مباراتين ذهاب وإياب.