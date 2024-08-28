حسام أشرف: تعرضت للظلم في الزمالك بسبب إيقاف القيد.. وحصلت على عروض داخل وخارج مصر

كشف حسام أشرف لاعب الزمالك عن كواليس تسببه في إيقاف قيد الزمالك في وقت سابق.

حسام أشرف النادي : الزمالك الزمالك

وقضى أشرف الموسم الماضي معارا من الزمالك إلى صفوف بلدية المحلة.

وقال أشرف عبر قناة أون تايم سبورتس: "بداية الموسم كانت صعبة بالنسبة لي لأنني استمريت بدون لعب لمدة 3 سنوات وحتى بعد انضمامي للبنك الأهلي لم أشارك وفسخت عقد الإعارة واتخذت القرار بالانتقال لبلدية المحلة بعد مكالمة من أحمد عبد الرؤوف وصممت على أن تكون تلك الخطوة بمثابة التحدي".

وتابع "تعرضت للظلم في الزمالك بسبب مشكلة إيقاف القيد السابقة، وما حدث كان بسبب توقيعي مع وكيل لاعبين غير جيد طلب مني توقيع تفويض لتسويقي في البرتغال ولكن التفويض جاء نحو شركة تسويق في الكاميرون ووقعت على نسختين احتفظت بهما وأخبرت الوكيل أنني سأعطيه نسخته بعد أن يجلب لي العرض فطلب مني صورة للعقد كي يرسلها للشركة لتأكيد توقيعي ولم أكن أعرف أنه قد يرفع دعوى قضائية ضدي عن طريق صورة مرسلة من محادثة واتساب".

وواصل "وكيلي جلب بالفعل عرضا من البرتغال ولكنه كان ضعيفا ولم يكن الذي وعدني به فأخبرته إنني سأذهب لتمديد تعاقدي مع الزمالك، وأخبرت المسؤولين في النادي بذلك الوقت إنني وقعت مع شركة تسويق أخرى قبل أن أوقع على عقد التجديد، وتم تسليمي على الهواء مباشرة وقيل إن حسام أشرف هو السبب مما أدى لحدوث كراهية من الجماهير باتجاهي، وذلك المسؤول الذي قال إنني المتسبب كان قد رحل عن النادي وقت إيقاف القيد".

وأكمل "أتمنى العودة للزمالك وأنا تحت أمر النادي وهو من سيحدد ما إذا كنت سأعود أو أخرج في فترة إعارة جديدة".

وشدد "الزمالك دائما ما يتعرض للمشكلات سواء إيقاف القيد أو غيره ومجلس الإدارة الحالي يحاول فقط حل تلك المشكلات ولا يملك شيء آخر لفعله، ولكننا تمكنا من الفوز بالدوري والكأس في فترة سابقة رغم إيقاف القيد".

وكشف "حصلت على الكثير من العروض بداخل وخارج مصر بعد الموسم الماضي مع بلدية المحلة، وتحدثت حولها مع إدارة النادي ولكنهم يرون أن عودتي هي الأفضل عن الخروج في فترة إعارة جديدة".

وأضاف "شعرت بالصدمة بسبب عدم انضمامي لمنتخب مصر الأولمبي وشعرت أنني فعلت كل شيء للذهاب إلى الأولمبياد وحرصت على أن أكون هداف الدوري حتى موعد صدور القائمة على الأقل، ولكن ميكالي مدرب كبير واحترمت قراره".

واستمر "أتوقع المشاركة بشكل مباشر مع الزمالك وأحلم بالتواجد في مباراة السوبر الإفريقي".

وأردف "وسام أبو علي هو أفضل مهاجم في مصر لأنه انضم في شهر يناير ولعب عدد مباريات قليلة ولكنه سجل الكثير من الأهداف، ولكن أيضا فيستون ماييلي مهاجم كبير وسجل 17 هدفا بدون أي ركلة جزاء".

"زيزو أفضل لاعب في مصر وأرقامه في كل موسم رائعة ولديه استمرارية كبيرة".

وأتم "جماهير الزمالك هي الأعظم في العالم وأتمنى ألا يشعروا بالحزن مني وأنا خرجت لأظهر الحقيقة لأول مرة، نحتاج إلى دعمهم وبه نستطيع الفوز بأي بطولة".

واحتل حسام أشرف المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري بالموسم الماضي بعد تسجيله 14 هدفا في 32 مباراة ليأتي خلف فيستون مايلي ووسام أبو علي.

ويتصدر وسام أبو علي القائمة برصيد 18 هدفا من 19 مباراة لعبها.

وهبط غزل المحلة لدوري الدرجة الثانية بعد احتلال المركز الـ 16 في جدول الترتيب.