بعد أيام من سقوطه بالملعب.. وفاة لاعب ناسيونال الأوروجوياني

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 10:54

كتب : FilGoal

كوبا ليبرتادوريس

أعلن نادي ناسيونال الأورجواياني وفاة لاعبه خوان إزكيردو الذي سقط مغشيا عليه الأسبوع الماضي في مباراة ساو باولو البرازيلي بكأس ليبرتادوريس.

كان اللاعب قد سقط خلال اللقاء، قبل أن يخضع لعلاج طبي طوال الأيام الأخيرة.

وأفاد النادي في بيان: "بقلوب مليئة بالألم والصدمة يعلن نادي ناسيونال لكرة القدم وفاة لاعبنا الحبيب خوان إزكويردو".

وأضاف البيان "نعرب عن خالص تعازينا لعائلته وأصدقائه وزملائه وأحبائه.

ينعى نادي ناسيونال بأكمله خسارته التي لا يمكن تعويضها.. ارقد في سلام. خوان، ستظل معنا إلى الأبد".

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وسقط البالغ من العمر 27 عاما في الدقيقة 84 من المباراة دون احتكاك مع أي لاعب آخر، بعدما دخل بين الشوطين كبديل.

وتسبب سقوط إزكيردو في تعليق كل أنشطة كرة القدم في أوروجواي الأسبوع الماضي.

وكشف الفريق الطبي المعالج للاعب أنه عانى من اضطراب في ضربات القلب خلال اللقاء.

خوان إزيكاردو
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