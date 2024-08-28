بداية من الموسم المقبل.. ليفربول يتعاقد مع مامارداشفيلي

الأربعاء، 28 أغسطس 2024 - 00:08

كتب : FilGoal

جيورجي مامارداشفيلي

أعلن نادي ليفربول تعاقده مع جيورجي مامارداشفيلي حارس مرمى فالنسيا.

وسيبقى الحارس الجورجي في صفوف فالنسيا خلال الموسم الحالي معارا على أن ينضم لليفربول بداية من الموسم المقبل.

وكشفت منصة ريليفو عن كون صفقة انتقال الحارس لليفربول قد جاء مقابل 30 مليون يورو + 5 ملايين كإضافات.

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ويحصل فالنسيا على 10% من قيمة إعادة بيع الحارس.

مامارداشفيلي حافظ على شباكه نظيفة في 31 مباراة خلال مائة مباراة لعبها مع فالنسيا.

كما شارك الحارس مع منتخب جورجيا في يورو 2024 وظهر بشكل جيد جذب أضواء الفرق الكبيرة نحوه.

مامارداشفيلي فالنسيا ليفربول ميركاتو
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