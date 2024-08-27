"عصر جديد" تغيير تصميم كأس السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير شكل كأس السوبر الإفريقي.

وسيتم تغيير شكل الكأس الذي يتوج به صاحب كأس السوبر الإفريقي بداية من النسخة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي تغيير تصميم الكأس بمقطع فيديو بعنوان "عصر جدديد".

A new era around the corner. ❤️ Ladies and gentlemen, here are your brand-new #TotalEnergiesCAFSC trophy & identity! 🏆 pic.twitter.com/htjYtXMY7w — TotalEnergiesCAFCL & TotalEnergiesCAFCC 🏆 (@CAFCLCC) August 27, 2024

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي في كأس السوبر الإفريقي بنسخته المقبلة يوم 27 سبتمبر المقبل وسيحصل الفائز بالمباراة علىا الشكل الجديد للكأس.

ويشارك الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك كبطل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيكون الشكل الجديد لكأس السوبر الإفريقي هو الثالث تاريخيا.

الشكل الأول للبطولة بدأ مع نسختها الأولى عام 1994 والتي توج بها الزمالك على حساب الأهلي.

وتم تغيير تصميم الكأس من عام 2004 وحتى النسخة الأخيرة.

وسيكون اتحاد العاصمة آخر فريق يتوج بالتصميم القديم لكأس السوبر الإفريقي بعد أن فاز على الأهلي بالنسخة الأخيرة بهدف دون مقابل.

الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإفريقي برصيد 8 مرات ويليه الزمالك صاحب الأربعة ألقاب.