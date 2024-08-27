"عصر جديد" تغيير تصميم كأس السوبر الإفريقي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 22:05

كتب : FilGoal

التصميم الجديد لكأس السوبر الإفريقي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير شكل كأس السوبر الإفريقي.

وسيتم تغيير شكل الكأس الذي يتوج به صاحب كأس السوبر الإفريقي بداية من النسخة المقبلة.

وأعلن الاتحاد الإفريقي تغيير تصميم الكأس بمقطع فيديو بعنوان "عصر جدديد".

أخبار متعلقة:
تشكيل برشلونة - جيرارد ظهير أيسر.. وبيدري مع بيرنال في الوسط ضد فايكانو "من قمم الكوكب".. الهلال يتعاقد مع جواو كانسيلو فوت ميركاتو: أشرف داري في طريقه لـ الأهلي وتحديد موعد الكشف الطبي خالد غنيم يعلن عبر في الجول انضمامه للجهاز الفني لمنتخب سوريا

ومن المنتظر أن يواجه الزمالك نظيره الأهلي في كأس السوبر الإفريقي بنسخته المقبلة يوم 27 سبتمبر المقبل وسيحصل الفائز بالمباراة علىا الشكل الجديد للكأس.

ويشارك الأهلي بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، بينما يلعب الزمالك كبطل لكأس الكونفدرالية الإفريقية.

وسيكون الشكل الجديد لكأس السوبر الإفريقي هو الثالث تاريخيا.

الشكل الأول للبطولة بدأ مع نسختها الأولى عام 1994 والتي توج بها الزمالك على حساب الأهلي.

وتم تغيير تصميم الكأس من عام 2004 وحتى النسخة الأخيرة.

وسيكون اتحاد العاصمة آخر فريق يتوج بالتصميم القديم لكأس السوبر الإفريقي بعد أن فاز على الأهلي بالنسخة الأخيرة بهدف دون مقابل.

الأهلي هو الأكثر تتويجا بلقب كأس السوبر الإفريقي برصيد 8 مرات ويليه الزمالك صاحب الأربعة ألقاب.

كأس السوبر الإفريقي كاف
نرشح لكم
في الجول يكشف موقف صفقات الأهلي والزمالك من السوبر الإفريقي.. وخطوة من الاتحاد المصري سادس ألماني يقود منتخب نيجيريا.. لاباديا مدربا للنسور مدرب كايزر تشيفس يكشف موقف فريقه من التعاقد مع بيرسي تاو وفيستون ماييلي مدرب جور ماهيا لـ في الجول: كنت أفضل مواجهة الأهلي في المجموعات.. وموقفنا من لعب المباراتين في مصر قائمة كوت ديفوار - هالر وديالو يقودان الأفيال استعدادا لانطلاق تصفيات أمم إفريقيا تقرير مغربي: بطلب من موكوينا.. الوداد يتفق مع مدافع صنداونز طبيب بيراميدز يكشف إصابة محمود عبد العاطي وفترة غيابه الهلال والمريخ في موريتانيا؟ مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: عودة الدوري المحلي قريبا
أخر الأخبار
يوريشيتش: فخور بلاعبي بيراميدز.. وأثق في قدراتهم على تسطير التاريخ 7 دقيقة | الكرة المصرية
إصابة كريستنسن عند قوم فوائد.. أولمو يقلب تأخر برشلونة لفوز على رايو فايكانو 11 دقيقة | الدوري الإسباني
هدف الزمالك المحتمل – بنتايك.. لديه ما يفتقده زيزو ويستطيع جوميز تغيير طريقته من أجله 25 دقيقة | تقرير في الجول
الـ 13 بين بيراميدز وزد.. بطل جديد بكأس مصر لأول مرة منذ 15 عاما 27 دقيقة | الكرة المصرية
محمد مكي مديرا فنيا للمقاولون العرب 44 دقيقة | الكرة المصرية
بطل جديد للكأس.. بيراميدز يقصي المصري بركلات الترجيح ويتأهل لمواجهة زد في النهائي 44 دقيقة | الكرة المصرية
بداية من الموسم المقبل.. ليفربول يتعاقد مع مامارداشفيلي 45 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رونالدو بعد فوز النصر الأول: إنها مجرد بداية 49 دقيقة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان