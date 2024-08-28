محمود بنتايك.. لديه ما يفتقده زيزو ويستطيع جوميز تغيير طريقته من أجله

"أجريت معه مقابلة واعترف لي محمود بنتايك بأنه يفضل اللعب في مركز متقدم لأنه يميل إلى الهجوم دائما".. لويك بيرين المدير الرياضي لـ سانت إيتيان في تصريحات لموقع النادي الرسمي.

وأعلن نادي الزمالك ضم المغربي محمود بنتايك قادما من سانت إيتيان الفرنسي.

لكن لماذا من المحتمل أن يغير جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك الخطة الرقمية وتمركز اللاعبين في الحالة الهجومية في وجود بنتايك؟ وكيف هي طريقة لعبه؟

التأسيس مبشر

تكوين وتأسيس اللاعب دائما ما يكون الأهم خلال مسيرة أي لاعب، وهنا يأتي السؤال المنطقي كيف تم تأسيس بنتايك كرويا؟ وذلك السؤال سيتم الإجابة عليه لاحقا.

اشتكى أحمد مصطفى "زيزو" لاعب الزمالك من ذلك الأمر في وقت سابق.

"علمنا الكورة من أول وجديد"

قال أحمد سيد زيزو لاعب فريق الزمالك عبر قناة إم بي سي مصر في 3 سبتمبر 2022: "من الممكن أن الفريق يمتلك الإمكانيات الفردية، لكن كيفية الدفاع والخروج بالكرة ومتى والمدة الزمنية لذلك، جيسفالدو فيريرا علمنا كل ذلك، فهو جاء وعلمنا الكورة من أول وجديد".

وبالتالي حسب أحد أبرز لاعبي الكرة المصرية حاليا يرى أن اللاعبين يفتقدون لأساسيات كرة القدم، وبالتأكيد هو ليس الوحيد الذي يؤمن بتلك وجهة النظر.

لنجاوب على السؤال

تكون بنتايك البالغ من العمر 24 عاما في أحد أهم أكاديميات كرة القدم في إفريقيا وهي محمد السادس في المغرب.

فقد قال كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد والتاريخي والأكثر تتويجا ببطولة دوري أبطال أوروبا في 10 فبراير 2023: "مركز تدريبات أكاديمية محمد السادس مثير للإعجاب".

في نصف نهائي كأس العالم 2022 تواجد كل من يوسف النصيري وعز الدين أوناحي ونايف أكرد في تشكيل المنتخب وجميعهم تأسسوا في أكاديمية محمد السادس.

وتلقى أوناحي إشادة خاصة من لويس إنريكي المدير الفني لإسبانيا في كأس العالم 2022.

وبالتالي تكوين بنتايك مضمون بشكل إيجابي ولديه أساسيات كرة القدم، على الأقل بالمقارنة بأكثرية اللاعبين في الدوري المصري.

طريقة لعب بنتايك

يفضل بنتايك الهجوم بشكل كبير للغاية ويؤدي ذلك إلى ترك مساحة كبيرة خلفه خاصة في طريقة 4 مدافعين.

وقال لويك بيرين المدير الرياضي لسانت إيتيان في مؤتمر تقديم بنتايك: "تابعناه منذ شهر يناير 2023 أي قبل 6 أشهر من التعاقد معه".

وأضاف "لقد تابعنا موسمه لأنه يناسب الخصائص وملف اللاعب الذي كنا نبحث عنه، هو لاعب هجومي ويحب إبراز نفسه وبارع في استخدام قدمه اليسرى".

وأكمل "مع الرجاء لعب كظهير أيسر في فريق يميل إلى الاستحواذ على الكرة، حللنا مستواه كثيرا بالفيديو".

وشدد "أجريت معه مقابلة واعترف لي بأنه يفضل اللعب في مركز متقدم في الملعب لأنه يميل إلى الهجوم دائما، شعرنا بالرغبة ودوافعه للانضمام إلينا في أقرب وقت ممكن".

"بنتايك غير منظم ولكن"

للوهلة الأولى عندما تعلم أن اللاعب البالغ من العمر 24 عاما لعب 26 مباراة وتمكن من تسجيل هدف وصنع مثله ستقول الأرقام السيئة.

لكن يوجد شيء هام للغاية وهو عدد الدقائق التي لعبها مع سانت إيتيان، لأن عندما يشارك لاعب ما في مباراة تحتسب له، ولذلك هذا الرقم غير دقيق أبدا، "أعلم أنك تتسائل عن سبب عدم لعبه بشكل أساسي أو أكثر هذا ما سيتم الإجابة عليه لاحقا".

لعب بنتايك 797 دقيقة فقط في الموسم الماضي مع سانت إيتيان، ولمعرفة عدد المباريات الفعلي لهذا العدد من الدقائق، فيجب قسمة عدد الدقائق على 90 "دقائق المباراة الواحدة".

بهذه الطريقة ستصل إلى أي مباراة تقريبا لعبها لأن الوقت بدل من الضائع مختلف من مباراة إلى أخرى، ولذلك يجب إبراز أن ذلك تقريبي، لكنه أقرب إلى الحقيقة وأدق بالتأكيد من 26 مباراة.

بعد هذه العملية الحسابية يكون لعب تقريبا 8 مباريات ونصف أو 9، ولذلك لاعب في مركز الظهير الأيسر يسجل ويصنع مرة فهذا بالتأكيد رقم جيد.

أحمد فتوح ظهير أيسر الزمالك لديه 5 مساهمات بتسجيله مرة وصناعته 4 أهداف أخرى في 1900 دقيقة أي تقريبا 21 مباراة.

وسدد بنتايك في تلك عدد الدقائق 8 تسديدات، 3 على المرمى أي تقريبا يسدد في كل مباراة.

متواجد دائما في نصف ملعب الخصم، إذ لمس الكرة في الثلث الهجومي 128 مرة و17 داخل منطقة جزاء الخصم، وعدد حمل الكرة نحو الثلث الهجومي 12 مرة ومرتين داخل منطقة الجزاء.

والتمريرات التقدمية الكاسرة لخطوط الخصم 33 مرة، وصنع فرصتين محققتين للتسجيل.

وعلى المستوى الدفاعي فتمكن النغربي من الفوز بـ13 التحاما أرضيا من 18 وهذه نسبة مرتفعة للغاية، وكذلك اعترض الكرة 5 مرات، واستخلص الكرة 9 مرات.

ولكن تهوره وحماسه أحيانا يجعله يحصل على بطاقات صفراء بسبب تدخلاته القوية، إذ حصل على 3 بطاقات صفراء وهذا رقم كبير أيضا بالمقارنة بالدقائق التي لعبها.

وقال لوران باتليس في هذا السياق خلال مؤتمر صحفي: "بنتايك لديه بنية جسدية جيدة للغاية ولديه الكثير من الرغبة في الهجوم، في بعض الأحيان تكون بطريقة غير منظمة بسبب الحماس الكبير الذي يملكه".

تذكر أن تلك الأرقام في 797 دقيقة فقط.

توقف عند الانطلاق

بدأ بنتايك الدخول مع الفريق خطوة بخطوة حتى صنع هدفا لفريقه في خامس مباراته خلال 12 دقيقة لعبها فقط في الجولة الثامنة من دوري الدرجة الثانية الفرنسية.

ولعب في الجولة الـ14 وأحرز هدفا في أوكسير في 38 دقيقة لعبها، لكن تعرض لإصابة في الفخذ تسمى القدم الميتة، وهي تأتي نتيجة التحام مع لاعب آخر، وأبعدته لمدة 48 يوما بواقع 7 مباريات.

ولذلك تعطل كثيرا خلال وعاد في الجولة 28، لكنه لم يلعب الكثير من الدقائق.

تم سؤال باتليس عن سوء إدارة الإصابات في الفريق لأنه كان لديه 6 إصابات في نفس الوقت وقال خلال مؤتمر صحفي: "الجهاز الطبي ليس السبب في كل المشاكل".

وتابع "نحن نولي اهتماما كبيرا بالحمل في التدريبات، وعقدت اجتماعات مرة أخرى مع الجهاز الطبي خلال الأسبوع، والجميع ينتبه لهذا الشيء جيدا".

تذكر السؤال الأول

طرحت سؤالا في بداية التقرير حول احتمالية تغيير جوميز للخطة الرقمية وتمركز اللاعبين في الحالة الهجومية، والآن وقت الإجابة.

شرح المدرب البرتغالي من قبل طريقة لعبه في حديث مع موقع كوتشيس فويس الشهير وقال: "الحالة البدنية للاعبين تعتبر جزء من دمي، أحب بناء الهجمة من الخلف ومنح لاعبي فريقي الفرصة للاستمتاع بالمباراة مع الاستحواذ على الكرة وللجماهير للاستمتاع بجودة مباراتنا".

وأضاف "لكن بطريقة ما، نمنح المنافس دائما مساحة صغيرة للتسجيل وكان من الصعب جدا على اللاعبين التعامل مع ذلك مع الحفاظ على نفس الشخصية المطلوبة للعب هذا النوع من المباريات".

وشدد "لذلك قررت حماية خطنا الدفاعي قليلا والحفاظ على نفس الفكرة ولكن مع مدافع إضافي، الفكرة هي نفسها، لكننا محميون أكثر مع وجود مدافع آخر في الخلف وهو أمر جيد، لذلك ألعب 3-4-3 عندما نهاجم، لقد أظهر اللاعبون في العموم أنهم يشعرون براحة أكبر في اللعب بهذه الطريقة".

حاول جوميز بأن يطبق تلك الطريقة في بعض الأوقات مع أحمد فتوح، لكن لم نظرا لعدم تواجد فتوح بشكل مستمر بسبب الإصابات وأسباب أخرى، لكن بدلاء فتوح في الزمالك لا يملكون الجودة بالكرة وبدونها والمهارة لكي يلعب بتلك الطريقة.

لعب بنتايك في تلك الطريقة في بداية موسمه مع سانت إيتيان لكن لم يستمر باتليس في تلك الطريقة، وهو شخصيا لم يستمر في قيادة الفريق إلى نهاية الموسم.

الجانب الالتزامي

بالتأكيد الجانب الالتزامي هام للغاية بالنسبة لأي لاعب، ولأنه خريج أكاديمية محمد السادس، بالتالي يتسم بالعمل الجاد والالتزام في التدريبات.

إذ أكد باتليس ذلك في مؤتمر صحفي قائلا: "بنتايك شخص يعمل بشكل جيد للغاية في التدريب، إنه شخص محترم للغاية وملتزم".

والآن، ربما سيحصل جوميز على الفرصة من أجل تطبيق ما يريده دائما بتواجد بنتايك.