فوت ميركاتو: بنتايك في مصر للتفاوض مع الزمالك لكن 3 أندية مستعدة لخطفه

يتواجد المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان الفرنسي في مصر للتفاوض مع الزمالك.

ويقترب الزمالك من تدعيم مركز الظهير الأيسر بديلا لأحمد فتوح.

وكشف موقع فوت ميركاتو الفرنسي عن تواجد محمود بنتايك في مصر للتفاوض مع الزمالك.

وأشار التقرير إلى أنه رغم اقتراب الزمالك من ضم اللاعب على سبيل الإعارة، إلا أن هناك ثلاثة فرق تسعى لخطف اللاعب.

وتواصل ممثلوا الأندية الثلاثة مع حاشية اللاعب لمعرفة تفاصيل الصفقة وفقا للموقع الفرنسي.

وأوضح التقرير أن الأندية أحدهم من الدوري الفرنسي الممتاز ونادي مغربي وأخرهم من الدوري السويسري.

وكان موقع butfootballclub الفرنسي قد كشف عن وجود مفاوضات من الزمالك لضم المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان.

وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل في حاجة إلى حل لكن الاتجاه الأقرب هو إعارة اللاعب المغربي.(المزيد من التفاصيل)

ويسعى نادي سانت إيتيان للتعاقد مع بعض الصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق.

ولم يلعب بنتايك مع الفريق هذا الموسم حتى الآن، وخسر سانت إيتيان أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.

وخاض بنتايك 26 مباراة مع سانت إيتيان الموسم الماضي عندما تواجد الفريق في الدرجة الثانية، وسجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ بنتايك من العمر 24 عاما وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي.

ولعب ظهير أيسر سانت إيتيان 37 مباراة بقميص الرجاء ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 آخرين.

وسبق وأن لعب أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.