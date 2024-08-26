تقرير فرنسي: بديلا لـ فتوح.. الزمالك يفاوض المغربي بنتايك ظهير سانت إيتيان

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 21:01

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - سانت إيتيان

دخل نادي الزمالك في مفاوضات مع المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان ولاعب الرجاء المغربي السابق.

ويرتبط بنتايك بتعاقد مع سانت إيتيان حتى صيف 2026 بعدما انتقل إلى الفريق في صيف 2023 قادما من الرجاء.

وكشف موقع butfootballclub الفرنسي عن وجود مفاوضات من الزمالك لضم المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان.

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وأشار التقرير إلى سعي الزمالك للتعاقد مع ظهير أيسر بديلا لأحمد فتوح الذي يواجه مشكلة خطيرة.

وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل في حاجة إلى حل لكن الاتجاه الأقرب هو إعارة اللاعب المغربي.

ويسعى نادي سانت إيتيان للتعاقد مع بعض الصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق.

ولم يلعب بنتايك مع الفريق هذا الموسم حتى الآن، وخسر سانت إيتيان أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.

وخاض بنتايك 26 مباراة مع سانت إيتيان الموسم الماضي عندما تواجد الفريق في الدرجة الثانية، وسجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ بنتايك من العمر 24 عاما وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي.

ولعب ظهير أيسر سانت إيتيان 37 مباراة بقميص الرجاء ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 آخرين.

وسبق وأن لعب أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

محمود بنتايك سانت إيتيان الزمالك
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