كما كشف في الجول.. الإنتاج الحربي يعلن انتقال عبد الرحمن أسامة لـ مودرن سبورت

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 19:00

كتب : عمرو نبيل

عبد الرحمن أسامة رجل مباراة الأهلي وطلائع الجيش

أعلن نادي الإنتاج الحربي انتقال لاعبه عبد الرحمن أسامة لصفوف مودرن سبورت.

ولعب أسامة خلال المواسم الثلاثة الماضية معارا من الإنتاج الحربي إلى طلائع الجيش.

وكشف الإنتاج الحربي عبر فيسبوك عن انتقال عبد الرحمن أسامة لنادي مودرن سبورت.

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وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إلى اتفاق الناديان على التفاصيل المادية لإتمام التعاقد. (طالع التفاصيل)

لاعب الوسط البالغ 24 عاما شارك مع طلائع الجيش في 77 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3.

وحقق مع الفريق لقب كأس السوبر المصري وهو الأول والوحيد في تاريخ النادي.

كما خسر فرصة التتويج بلقب كأس الرابطة المصرية بعد الهزيمة ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-1 في النهائي.

وسبق أن خاض 41 مباراة بقميص الإنتاج الحربي قبل هبوطه للدرجة الثانية وسجل هدفين وصنع 3.

الإنتاج الحربي مودرن سبورت عبد الرحمن أسامة شيكا
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