خبر في الجول - مودرن يتمم اتفاقه مع الإنتاج الحربي لضم عبد الرحمن أسامة

الجمعة، 16 أغسطس 2024 - 20:49

كتب : عمرو نبيل

احتفال عبد الرحمن أسامة بهدفه ضد الإسماعيلي

أتم نادي مودرن سبورت اتفاقه مع الإنتاج الحربي لضم عبد الرحمن أسامة "شيكا".

وحسبما علم FilGoal.com اتفق الناديان على التفاصيل المادية لإتمام التعاقد.

ومن المنتظر أن يوقع اللاعب على عقد يربطه بمودرن سبورت لمدة 5 مواسم.

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وقضى "شيكا" الـ 3 مواسم الماضية معارا من الإنتاج الحربي لطلائع الجيش، وتنتهي إعارته بنهاية الموسم الجاري.

لاعب الوسط البالغ 24 عاما شارك مع طلائع الجيش في 77 مباراة سجل 4 أهداف وصنع 3.

وحقق مع الفريق لقب كأس السوبر المصري وهو الأول والوحيد في تاريخ النادي.

كما خسر فرصة التتويج بلقب كأس الرابطة المصرية بعد الهزيمة ضد سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-1 في النهائي.

وسبق أن خاض 41 مباراة بقميص الإنتاج الحربي قبل هبوطه للدرجة الثانية وسجل هدفين وصنع 3.

وسبق أن كشف FilGoal.com من قبل إتمام مودرن سبورت حتى الآن اتفاقه لضم كل من محمد دسوقي من الإسماعيلي وكريم عماد حارس مرمى نادي حرس الحدود ومحمد مسعد لاعب منتخب السويس.

مودرن سبورت الإنتاج الحربي عبد الرحمن أسامة
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