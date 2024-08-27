بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 18:28
كتب : FilGoal
فشل انتقال آرون رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون.
أرون رامسديل
النادي : أرسنال
وحسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في تقرير لها اليوم الثلاثاء فإن الصفقة فشلت لاعتقاد ولفرهامبتون أنها باهظة الثمن.
وذكر التقرير أن ولفرهامبتون يعاني ماديا في الصيف الجاري لذا لن يكون بمقدوره ضم لاعبين بقيمة مرتفعة الثمن.
وكان العرض المقدم لضم رامسديل هو إعارة مع أحقية شراء مقابل 20 مليون جنيه غسترليني.
وأوضح التقرير أنه رغم ذلك فإن رامسديل من المحتمل بشكل كبير أن يغادر أرسنال قبل نهاية سوق الانتقالات في الـ31 من شهر أغسطس الجاري.
يأتي ذلك في ظل اعتماد ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على ديفيد رايا في حراسة المرمى.
وانضم رامسديل إلى أرسنال قادما من شيفيد يونايتد في عام 2021 ويمتد تعاقده حتى سنة 2026.
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