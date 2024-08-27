بعد نهاية إيقافه الطويل.. تونالي يشارك مع نيوكاسل أمام نوتنجهام

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 17:30

كتب : FilGoal

ساندرو تونالي - أليكسيس ماك أليستر

أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد مشاركة لاعبه العائد من الإيقاف ساندرو تونالي في مباراة الفريق المقبلة، ضد نوتنجهام فورست يوم الأربعاء.

قبل أيام، أعلن نادي نيوكاسل يونايتد اقتراب تونالي من العودة للملاعب بعد نهاية فترة إيقافه الطويلة.

وتعرض تونالي للإيقاف لمدة 10 أشهر - ينتهي يوم الثلاثاء - بسبب تورطه في قضايا المراهنات خلال مشاركته في الدوري الإيطالي.

أخبار متعلقة:
بعد موسمين في أرسنال.. فابيو فييرا يعود إلى بورتو في الـ41 من عمره.. كلاوديو برافو يعلن اعتزل كرة القدم الرياضية: كانسيلو يخضع للكشف الطبي مع الهلال سكاي: كينجسلي كومان يفكر جديا في قبول عرض الهلال.. وما يدور في ذهنه

ويستعد نيوكاسل لملاقاة نوتنجهام فورست في كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

وقال إيدي هاو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ساندرو تونالي؟ سيكون بالتأكيد ضمن تشكيل المباراة".

وأضاف "تونالي في حالة جيدة، لكنه لم يحصل على وقت كافٍ للعب. لقد عمل بجهد كبير ليكون في قمة لياقته البدنية".

وتابع "أتصور أنه يشعر بمزيج من العواطف، والكثير من الحماس، فعندما تبقى بعيدا لفترة طويلة، يكون لديك وقت طويل للتحليل والتفكير".

وأتم "الآن حان الوقت للعودة للقيام بما يحبه تونالي. أريد أن يعود ساندرو ويستمتع بكرة القدم".

وغاب تونالي عن أول مباراتين لنيوكاسل في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وبورنموث.

وأفاد النادي عبر موقعه قبل أيام: "يمكننا أن نعلن أن ساندرو تونالي سيعود إلى المشاركة في المباريات يوم الأربعاء 28 أغسطس بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة 10 أشهر".

في يوليو الماضي، عاد تونالي لتدريبات نيوكاسل الجماعية لأول مرة استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد.

وخاض تونالي 12 مباراة فقط الموسم الماضي مع نيوكاسل بعد انضمامه مقابل 52 مليون جنيه إسترليني قادما من ميلان.

ساندرو تونالي نيوكاسل
نرشح لكم
أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون أرسنال يعلن ضم ميكيل ميرينو ذا أثليتك: أرسنال يوافق على عرض كريستال بالاس لضم نكيتياه سكاي: تحرك مفاجئ من تشيلسي لضم إيفان توني مزيد من الشباب.. تشيلسي يتعاقد مع بيندرس حارس مرمى جينك ليفربول يعلن قميصه الثالث لموسم 2024-2025.. وموعد ظهوره الأول سبعة أشقاء.. توتنام يكشف عن قميصه الثالث
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يستخرج تأشيرة كريم البركاوي.. وموعد وصوله 16 دقيقة | الكرة المصرية
خبر في الجول – تفاصيل انتقال عبد المنعم من الأهلي لـ نيس.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي 16 دقيقة | ميركاتو
أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد 31 دقيقة | ميركاتو
في الجول يكشف موقف صفقات الأهلي والزمالك من السوبر الإفريقي.. وخطوة من الاتحاد المصري 34 دقيقة | الكرة الإفريقية
كما كشف في الجول.. الإنتاج الحربي يعلن انتقال عبد الرحمن أسامة لـ مودرن سبورت 37 دقيقة | الكرة المصرية
بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون ساعة | الدوري الإنجليزي
على ألحان "حكاية شعب".. غزل المحلة يعلن ضم "السد العالي" محمود الزنفلي ساعة | ميركاتو
تقرير اسكتلندي: رينجرز مطالب بدفع 5 ملايين إسترليني لضم إبراهيم عادل.. ومنافسة إنجليزية ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 سيراميكا كليوباترا يعلن رحيل محمد إبراهيم وأحمد ياسر ريان