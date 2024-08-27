بعد نهاية إيقافه الطويل.. تونالي يشارك مع نيوكاسل أمام نوتنجهام

أكد إيدي هاو مدرب نيوكاسل يونايتد مشاركة لاعبه العائد من الإيقاف ساندرو تونالي في مباراة الفريق المقبلة، ضد نوتنجهام فورست يوم الأربعاء.

قبل أيام، أعلن نادي نيوكاسل يونايتد اقتراب تونالي من العودة للملاعب بعد نهاية فترة إيقافه الطويلة.

وتعرض تونالي للإيقاف لمدة 10 أشهر - ينتهي يوم الثلاثاء - بسبب تورطه في قضايا المراهنات خلال مشاركته في الدوري الإيطالي.

ويستعد نيوكاسل لملاقاة نوتنجهام فورست في كأس رابطة المحترفين يوم الأربعاء.

وقال إيدي هاو في تصريحات نشرها موقع ناديه: "ساندرو تونالي؟ سيكون بالتأكيد ضمن تشكيل المباراة".

وأضاف "تونالي في حالة جيدة، لكنه لم يحصل على وقت كافٍ للعب. لقد عمل بجهد كبير ليكون في قمة لياقته البدنية".

وتابع "أتصور أنه يشعر بمزيج من العواطف، والكثير من الحماس، فعندما تبقى بعيدا لفترة طويلة، يكون لديك وقت طويل للتحليل والتفكير".

وأتم "الآن حان الوقت للعودة للقيام بما يحبه تونالي. أريد أن يعود ساندرو ويستمتع بكرة القدم".

وغاب تونالي عن أول مباراتين لنيوكاسل في الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي ضد ساوثامبتون وبورنموث.

وأفاد النادي عبر موقعه قبل أيام: "يمكننا أن نعلن أن ساندرو تونالي سيعود إلى المشاركة في المباريات يوم الأربعاء 28 أغسطس بعد انتهاء فترة إيقافه لمدة 10 أشهر".

في يوليو الماضي، عاد تونالي لتدريبات نيوكاسل الجماعية لأول مرة استعدادا للمشاركة في الموسم الجديد.

وخاض تونالي 12 مباراة فقط الموسم الماضي مع نيوكاسل بعد انضمامه مقابل 52 مليون جنيه إسترليني قادما من ميلان.