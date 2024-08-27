بعد موسمين في أرسنال.. فابيو فييرا يعود إلى بورتو
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 17:15
كتب : FilGoal
أعلن نادي بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء ضم لاعبه السابق فابيو فييرا قادما من أرسنال.
فابيو فييرا
النادي : بورتو
ويعود فييرا للفريق، ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم.
وانتظر بورتو بيع لاعبه فرانشيسكو كونسيساو إلى يوفنتوس قبل استعارة فييرا.
رسميا.. يوفنتوس يضم فرانشيسكو كونسيساو نجم بورتو
ولم يشارك فييرا كثيرا مع المدرب ميكيل أرتيتا في ظل كثرة الجاهزين في مركزه.
في صيف 2022 انضم فييرا إلى أرسنال بعقد طويل الأمد.
وقتها انضم اللاعب إلى أرسنال مقابل 40 مليون يورو.
ويستطيع اللاعب البرتغالي صاحب الـ24 عاما اللعب كصانع ألعاب وجناح أيسر ومهاجم.
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