بعد موسمين في أرسنال.. فابيو فييرا يعود إلى بورتو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 17:15

كتب : FilGoal

فابيو فييرا - سبورتنج لشبونة وأرسنال

أعلن نادي بورتو البرتغالي يوم الثلاثاء ضم لاعبه السابق فابيو فييرا قادما من أرسنال.

ويعود فييرا للفريق، ولكن على سبيل الإعارة لمدة موسم.

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وانتظر بورتو بيع لاعبه فرانشيسكو كونسيساو إلى يوفنتوس قبل استعارة فييرا.

رسميا.. يوفنتوس يضم فرانشيسكو كونسيساو نجم بورتو

ولم يشارك فييرا كثيرا مع المدرب ميكيل أرتيتا في ظل كثرة الجاهزين في مركزه.

في صيف 2022 انضم فييرا إلى أرسنال بعقد طويل الأمد.

وقتها انضم اللاعب إلى أرسنال مقابل 40 مليون يورو.

ويستطيع اللاعب البرتغالي صاحب الـ24 عاما اللعب كصانع ألعاب وجناح أيسر ومهاجم.

ميركاتو فابيو فييرا بورتو أرسنال
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