بعد موسمين في أرسنال.. فابيو فييرا يعود إلى بورتو

فوت ميركاتو: بنتايك في مصر للتفاوض مع الزمالك لكن 3 أندية مستعدة لخطفه

تليجراف: برينتفورد يطلب 50 مليون إسترليني من أهلي جدة للتخلي عن إيفان توني.. وموقف تشيلسي

خبر في الجول - الزمالك يستخرج تأشيرة كريم البركاوي.. وموعد وصوله

خبر في الجول – تفاصيل انتقال عبد المنعم من الأهلي لـ نيس.. وخطوة قبل الإعلان الرسمي

أورنستن: لضم سانشو.. رحيم سترلينج يقترب من دخول الصفقة التبادلية بين تشيلسي ويونايتد

في الجول يكشف موقف صفقات الأهلي والزمالك من السوبر الإفريقي.. وخطوة من الاتحاد المصري

كما كشف في الجول.. الإنتاج الحربي يعلن انتقال عبد الرحمن أسامة لـ مودرن سبورت

بي بي سي: فشل انتقال رامسديل من أرسنال إلى ولفرهامبتون