يوفنتوس يضم نجم بورتو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 12:26

كتب : FilGoal

فرانشيسكو كونسيساو - البرتغال والتشيك - يورو 2024

أعلن نادي يوفنتوس يوم الثلاثاء ضم فرانسيسكو كونسيساو لاعب وسط بورتو.

وخضع اللاعب للكشف الطبي مع يوفنتوس يوم الاثنين تمهيدا لانتقاله للسيدة العجوز في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

النادي الإيطالي اتفق مع بورتو للتعاقد مع الجناح البرتغالي على سبيل الإعارة لمدة موسم دون إدراج بند أحقية الشراء في العقد.

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ونشر البيانكونيري صورا للاعب بعد الخضوع للكشف الطبي في مركز يوفنتوس الطبي، ثم نشر صورته وهو يرتدي قميص الفريق.

وأوضحت التقارير أن يوفنتوس سيدفع 7 ملايين يورو مع إضافة 3 ملايين يورو أخرى كمكافآت وحوافز.

وشارك اللاعب البالغ من العمر 21 عاما في 93 مباراة مع بورتو وسجل 11 هدفا وصنع 13 آخرين,

ويلعب كونسيساو في مركز جناح الأيمن، وهو المركز الذي يلعب فيه فيديريكو كييزا لاعب يوفنتوس.

وقرر تياجو موتا مدرب يوفنتوس استبعاد كييزا رفقة لاعبين آخرين من حساباته.

وقال المدرب الإيطالي خلال مؤتمر صحفي في وقت سابق: "موقفنا من كييزا لم يتغير، هو ليس جزءا من خططنا".

واختتم "لقد تحدثنا معه، وهذا دليل على الاحترام الذي أكنه للجميع، أتعامل بشفافية وبوضوح، هذه هي الطريقة التي أتواصل بها مع اللاعبين".

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يقر فيها مدرب بولونيا السابق أن الجناح الإيطالي ليس جزءا من خططه وأن يجب عليه الرحيل.

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