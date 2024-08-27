ذا أثليتك: أرسنال يوافق على عرض كريستال بالاس لضم نكيتياه

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 16:52

كتب : FilGoal

محمد النني - إيدي نكيتياه

وافق أرسنال على عرض كريستال بالاس لضم مهاجمه إيدي نكيتياه خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في تقرير لها اليوم الثلاثاء أن أرسنال سمح للاعبه بالخضوع للفحص الطبي في بالاس تمهيدا لإتمام الانتقال.

جاء ذلك بعدما وافق أرسنال على عرض قيمته 25 مليون جنيه إسترليني بالإضافة لخمسة ملايين أخرى كحوافظ.

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وحال الانضمام سيكون نكيتياه رابع صفقات بالاس الصيفية بعد شادي رياض وإسماعيلا سار ودايتشي كامادا.

وسجل ناشئ أرسنال 38 هدفا في 168 مباراة خاضها مع النادي منذ ظهوره مع الفريق الأول في عام 2018.

وسيكون نكيتياه ثاني لاعب من أكاديمية أرسنال يرحل عن الفريق الصيف الجاري بعد إيميلي سميث روي الذي انضم إلى فولام.

وخسر بالاس أول مباراتين له في الدوري الإنجليزي ضد برينتفورد ووست هام.

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