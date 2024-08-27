سكاي: تحرك مفاجئ من تشيلسي لضم إيفان توني

دخل تشيلسي في مفاوضات مع برينتفورد لضم إيفان توني خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها فإن تشيلسي يرغب في ضم مهاجم صريح لدعم صفوفه الصيف الجاري.

وأشار التقرير إلى أن توني لديه عرض سعودي تم وصفه بالمذهل لكن تشيلسي يعرض على اللاعب الإنجليزي في الاستمرار في بريميرليج.

وكانت التقارير الصحفية ذكرت أن توني يملك عرضا من صفوف أهلي جدة.

وغاب توني عن أول مباراتين في الدوري الإنجليزي بسبب امتلاكه للعرض السعودي واحتمالية رحيله.

وانضم إيفان توني إلى برينتفورد قادما من صفوف بيتربوره في عام 2020.

وخاض توني مع برينتفورد 141 مباراة سجل خلالهم 72 هدفا وصنع 23 آخرين.