ليفربول يعلن قميصه الثالث لموسم 2024-2025.. وموعد ظهوره الأول

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 14:27

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الثالث للموسم الجديد 2024-2025 والمقدم من شركة نايكي.

وأشار ليفربول إلى أن القميص المكون من اللون الأبيض بشرائط حمراء، سيظهر لأول مرة في مباراة الفريق المقبلة ضد مانشستر يونايتد الأحد المقبل.

وظهر محمد صلاح على رأس دعاية ليفربول للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

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A group photograph in our 2024/25 third kit. Featuring Natasha Dowie, Taylor Hinds, Mo Salah and a junior female grassroots footballer. The third kit features a design inspired by Liverpudlian artists and activists: a white Jersey with LFC Liverbird badge, LFC sponsors and a unique upward dual Nike swoosh.

يذكر أن القميص الأساسي لليفربول باللون الأحمر التقليدي.

بينما يأتي القميص الثاني باللون الأسود.

ويرتدي ليفربول قميص من نايكي للموسم الثالث على التوالي.

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط أقاويل كثيرة حول مستقبله مع الفريق.

محمد صلاح ليفربول
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