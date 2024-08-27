ليفربول يعلن قميصه الثالث لموسم 2024-2025.. وموعد ظهوره الأول

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن قميصه الثالث للموسم الجديد 2024-2025 والمقدم من شركة نايكي.

وأشار ليفربول إلى أن القميص المكون من اللون الأبيض بشرائط حمراء، سيظهر لأول مرة في مباراة الفريق المقبلة ضد مانشستر يونايتد الأحد المقبل.

وظهر محمد صلاح على رأس دعاية ليفربول للقميص والذي نشره النادي عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن القميص الأساسي لليفربول باللون الأحمر التقليدي.

بينما يأتي القميص الثاني باللون الأسود.

"Little girls can look up to us and think there’s a bright future in women’s football" 💬 pic.twitter.com/2CEzhS3UyQ — Liverpool FC (@LFC) August 27, 2024

ويرتدي ليفربول قميص من نايكي للموسم الثالث على التوالي.

يذكر أن عقد صلاح مع ليفربول ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وسط أقاويل كثيرة حول مستقبله مع الفريق.

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