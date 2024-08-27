سبعة أشقاء.. توتنام يكشف عن قميصه الثالث
الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 14:18
كتب : FilGoal
كشف توتنام اليوم الثلاثاء رسميا عن قميصه الثالث لموسم 2024-2025.
وجاء القميص باللون الأخضر الكامل في إشارة للأشجار المعروفة باسم السبعة أشقاء في لندن.
وتقول الأسطورة إن تلك الأشجار تم زرعها من قبل سبعة أشقاء في الـ14 وبالتحديد في سنة 1300.
وتحت عنوان "تجرأ على اللعب" تم الإعلان عن القميص الجديد.
Dare To Play 🟢
Our new 2024/25 Nike Third Kit has landed! 🎮— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 27, 2024
وبدأ توتنام موسمه في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بالتعادل مع ليستر سيتي بهدف لمثله قبل الفوز على إيفرتون برباعية دون رد.
ويحتل توتنام حاليا المركز الخامس في جدل ترتيب الدوري الإنجليزي.
وسيلتقي توتنام السبت المقبل مع منافسه نيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.
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