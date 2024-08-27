سبعة أشقاء.. توتنام يكشف عن قميصه الثالث

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 14:18

كتب : FilGoal

توتنام

كشف توتنام اليوم الثلاثاء رسميا عن قميصه الثالث لموسم 2024-2025.

وجاء القميص باللون الأخضر الكامل في إشارة للأشجار المعروفة باسم السبعة أشقاء في لندن.

وتقول الأسطورة إن تلك الأشجار تم زرعها من قبل سبعة أشقاء في الـ14 وبالتحديد في سنة 1300.

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وتحت عنوان "تجرأ على اللعب" تم الإعلان عن القميص الجديد.

وبدأ توتنام موسمه في الدوري الإنجليزي الموسم الجاري بالتعادل مع ليستر سيتي بهدف لمثله قبل الفوز على إيفرتون برباعية دون رد.

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ويحتل توتنام حاليا المركز الخامس في جدل ترتيب الدوري الإنجليزي.

وسيلتقي توتنام السبت المقبل مع منافسه نيوكاسل في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.

توتنام الدوري الإنجليزي
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