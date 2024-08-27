سادس ألماني يقود منتخب نيجيريا.. لاباديا مدربا للنسور

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 14:09

كتب : FilGoal

منتخب نيجيريا أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد النيجيري لكرة القدم يوم الثلاثاء تعيين الألماني برونو لاباديا كمدير فني جديد لمنتخب النسور.

وأفاد المنتخب النيجيري في بيان: "أصبح الألماني برونو لاباديا المدرب رقم 37 لمنتخب نيجيريا عبر التاريخ".

قال محمد السنوسي الأمين العام للاتحاد النيجيري لكرة القدم: "وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد النيجيري لكرة القدم على توصية اللجنة الفرعية الفنية بتعيين برونو لاباديا مدربا لمنتخب نيجيريا".

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لم يعلن الاتحاد النيجيري تفاصيل العقد، لكنه شدد على التعاقد يبدأ من الآن.

ويأتي ذلك قبل 12 يوما من انطلاق مشوار نيجيريا في تصفيات بطولة أمم إفريقيا 2025.

سيلعب منتخب النسور أولا ضد بنين، ثم يلتقي بمنتخب رواندا.

لاباديا درب من قبل فرق باير ليفركوزن وهامبورج وشتوتجارت وفولفسبورج وهيرتا برلين.

برونو لاباديا هو سادس مدرب ألماني يقود المنتخب النيجيري.

منتخب نيجيريا برونو لاباديا
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