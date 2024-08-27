رومانو: كيبا ينتقل من ريال مدريد إلى بورنموث

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 13:54

كتب : FilGoal

كيبا أريزابالاجا

اتفق بورنموث مع تشيلسي على ضم حارسه كيبا خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لما ذكره فابريزيو رومانو الصحفي الموثوق في الانتقالات في شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا اليوم الثلاثاء فإن الحارس الإسباني وقع على عقد لموسم إضافي مع تشيلسي كي يستطيع الخروج معارا.

وسينضم كيبا إلى بورنموث حتى نهاية الموسم الجاري بدون وجود أي شروط لانتقال نهائي.

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وكان كيبا قضى الموسم الماضي معارا رفقة ريال مدريد عقب إصابة تيبو كورتوا بقطع في الرباط الصليبي.

الحارس صاحب الـ29 عاما كان يمتد تعاقده الماضي مع تشيلسي حتى عام 2025.

ومع ريال مدريد شارك كيبا في 20 مباراة استقبل خلالهم 18 هدفا وحافظ على نظافة شباكه في تسع مباريات.

وتوج كيبا مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني والسوبر المحلي ودوري أبطال أوروبا.

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