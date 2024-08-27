قائمة برشلونة – استدعاء أول لـ أولمو ضد رايو فايكانو بعد تسجيله

أعلن هانز فليك المدير الفني لـ برشلونة قائمة فريقه المستدعاه ضد رايو فايكانو.

ويستعد برشلونة لمواجهة منافسه رايو فايكانو في المباراة التي ستجمعهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

وانضم داني أولمو الوافد الجديد للفريق الكتالوني بعدما واجه مشاكل عدم تسجيله بسبب قانون اللعب المالي النظيف الخاص بالدوري الإسباني.

وتم استدعاء المدافع أندريس كوينكا للمرة الأولى خلال الموسم الجاري والذي يبلغ من العمر 17 عاما لتعويض غياب أندرياس كريستنسن المصاب، وكذلك إريك جارسيا الذي تعرض لإصابة في قدمه اليمنى.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

الحراس: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أسترالاجا.

الدفاع: - باو كوبارسي – أليخاندرو بالدي – إنيجو ماريتينيز – أندريس كوينكا – جول كوندي – هيكتور فورت – جيرارد مارتين – سيرجي دومينيجيز.

الوسط: بيدري – فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – مارك بيرنال – داني أولمو – بابلو توري.

الهجوم: فيران توريس – روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا – باو فيكتور – لامين جمال.

وانتصر برشلونة في المباراتين الماضيتين ضد فالنسيا وأثليتك بلباو.