ليكيب: مصطفى محمد يرفض الانتقال للدوري السعودي.. وولفرهامبتون يستفسر عن ضمه

ذكرت جريدة ليكيب أن مصطفى محمد مهاجم نانت رفض عرضًا من أحد أندية الدوري السعودي، فيما استفسر ولفرهامبتون وأولمبيك مارسيليا عن إمكانية ضمه.

تقرير: نانت يرفض إعارة مصطفى محمد لـ نيس

وأوضح التقرير أن نانت وافق سريعا على العرض السعودي الذي وصله لضم مصطفى محمد مقابل 15 مليون يورو، لكن الدولي المصري رفض الانتقال إلى الدوري السعودي.

وأضاف التقرير أن ولفرهامبتون ومارسيليا استفسرا مؤخرا عن إمكانية ضم مصطفى محمد.

ولفت التقرير إلى أن الشكوك تحوم حول استمرار مصطفى محمد كلاعب في صفوف نانت بحلول مساء الجمعة، وهو اليوم الذي تُغلق فيه فترة الانتقالات الصيفية.

من جهته، حاول نادي نيس ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة خلال الأيام الأخيرة.

ومن المرجح أن يعلن نيس يوم الثلاثاء صفقة ضم محمد عبد المنعم الذي وصل فرنسا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأفاد موقع butfootballclub نقلا عن جريدة ليكيب أن نيس حاول ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة في الأيام الأخيرة، لكن نانت رفض.

وذلك قبل أن يتجه نيس نحو يوسفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الذي اقترب من ضمه بعد الوصول لاتفاق مع ناديه.

وأضاف التقرير أن إدارة مارسيليا استفسرت عن إمكانية استعارة مصطفى محمد بعد إصابة المهاجم فارس مومبانيه في لقاء بريست بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي.

وشارك مصطفى محمد كبديل في أول مباراتين لنانت في الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يخضع محمد عبد المنعم الذي غادر القاهرة فجر الثلاثاء للكشف الطبي خلال ساعات، قبل الإعلان عن الصفقة.

ويعتبر عبد المنعم رابع صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع نيس الفرنسي للموافقة على بيع مدافعه محمد عبد المنعم للفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع نيس للحصول على قيمة انتقال عبد المنعم بمقابل يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو".

وأضاف "سنحصل على قيمة الصفقة على قسطين وسيكون الأول منهما هو الجزء الأكبر".

وتابع المصدر "سنحصل كذلك على مليون يورو كحوافز".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لحصولنا على نسبة إعادة بيع عبد المنعم مستقبلا وهي لا تقل عن 10%".

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

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