تقرير: نانت يرفض إعارة مصطفى محمد لـ نيس

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 11:21

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت - نيس - الصور من موقع النادي

ذكرت تقارير فرنسية أن نادي نيس حاول ضم مصطفى محمد مهاجم نانت على سبيل الإعارة خلال الأيام الأخيرة.

ومن المرجح أن يعلن نيس يوم الثلاثاء صفقة ضم محمد عبد المنعم الذي وصل فرنسا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأفاد موقع butfootballclub نقلا عن جريدة ليكيب أن نيس حاول ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة في الأيام الأخيرة، لكن نانت رفض.

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وذلك قبل أن يتجه نيس نحو يوسفا موكوكو مهاجم بوروسيا دورتموند الذي اقترب من ضمه بعد الوصول لاتفاق مع ناديه.

مارسيليا أيضا حاول استعارة المهاجم المصري لكن الأمور لم تتطور، وفقا التقرير.

وأضاف التقرير أن إدارة مارسيليا استفسرت عن إمكانية استعارة مصطفى محمد بعد إصابة المهاجم فارس مومبانيه في لقاء بريست بالجولة الأولى من الدوري الفرنسي، لكنها اتجهت لخيارات أخرى.

وشارك مصطفى محمد كبديل في أول مباراتين لنانت في الموسم الجديد.

ولفت التقارير إلى أن نانت يصر على بقاء مصطفى محمد للموسم الثالث على التوالي.

ولم يحصد نيس سوى نقطة واحدة من أول جولتين خاضهم الفريق في الدوري الفرنسي بخسارة وتعادل.

ومن المقرر أن يخضع محمد عبد المنعم الذي غادر القاهرة فجر الثلاثاء للكشف الطبي خلال ساعات، قبل الإعلان عن الصفقة.

ويعتبر عبد المنعم رابع صفقات نيس الصيفية فور إتمامها بشكل رسمي بعد كل من تانجوي ندومبيلي وجوناثان كلاوس ومويس بومبيتو.

وتوصل الأهلي لاتفاق مع نيس الفرنسي للموافقة على بيع مدافعه محمد عبد المنعم للفريق الفرنسي في الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com في وقت سابق: "توصلنا لاتفاق مع نيس للحصول على قيمة انتقال عبد المنعم بمقابل يزيد قليلا عن 4 ملايين يورو".

وأضاف "سنحصل على قيمة الصفقة على قسطين وسيكون الأول منهما هو الجزء الأكبر".

وتابع المصدر "سنحصل كذلك على مليون يورو كحوافز".

وأتم المصدر تصريحاته "هذا بالإضافة لحصولنا على نسبة إعادة بيع عبد المنعم مستقبلا وهي لا تقل عن 10%".

اللاعب صاحب الـ25 عاما من ناشئي الأهلي وخرج معارا من قبل لسموحة ومودرن سبورت –مودرن فيوتشر سابقا- قبل أن يعود للقلعة الحمراء في يناير من عام 2022.

وخاض عبد المنعم مع الأهلي 115 مباراة سجل خلالهم 8 أهداف.

وتوج عبد المنعم مع الأهلي بالدوري المصري 3 مرات و2 كأس مصر و3 كأس السوبر المصري و2 دوري أبطال إفريقيا.

فيما ظفر ببرونزية كأس العالم للأندية مرتين.

مصطفى محمد محمد عبد المنعم نيس نانت مارسيليا
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