كما انفرد في الجول.. سيراميكا كليوباترا يعلن ضم محمد صادق من بيراميدز

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا التعاقد مع محمد صادق قادما من بيراميدز.

وكان محمد صادق قد انتهت إعارته مع مودرن سبورت ليعود إلى صفوف بيراميدز.

ويمتد تعاقد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما لمدة 3 مواسم.

وكان FilGoal.com قد أشار في وقت سابق إتمام محمد صادق اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا بتعاقد لمدة 3 مواسم (طالع التفاصيل).

وشارك محمد صادق في 43 بقميص مودرن سبورت في الموسم الماضي.

وساهم صادق في ستة أهداف بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم.

اللاعب صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته في نادي القناة ثم الإسماعيلي، وانتقل منه إلى بيراميدز في صيف عام 2022.

ومع بيراميدز خاض صادق 33 مباراة صنع خلالهم هدفين.

فيما كان خاض مع الدراويش 113 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 12 آخرين.