خبر في الجول - بعد انتهاء الإعارة.. صادق يتمم اتفاقه للانضمام إلى سيراميكا كليوباترا

الأحد، 25 أغسطس 2024 - 15:28

كتب : عمرو نبيل

محمد صادق - مودرن فيوتشر ضد بيراميدز

أتم محمد صادق لاعب وسط بيراميدز اتفاقه للانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بالموسم الجديد.

وكان محمد صادق قد انتهت إعارته مع مودرن سبورت ليعود إلى صفوف بيراميدز.

وعلم FilGoal.com أن محمد صادق قد أتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا.

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وينتقل صادق إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بتعاقد لمدة ثلاثة مواسم.

وشارك محمد صادق في 43 بقميص مودرن سبورت في الموسم الماضي.

وساهم صادق في ستة أهداف بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم.

اللاعب صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته في نادي القناة ثم الإسماعيلي، وانتقل منه إلى بيراميدز في صيف عام 2022.

ومع بيراميدز خاض صادق 33 مباراة صنع خلالهم هدفين.

فيما كان خاض مع الدراويش 113 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 12 آخرين.

محمد صادق مودرن سبورت بيراميدز
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