خبر في الجول - بعد انتهاء الإعارة.. صادق يتمم اتفاقه للانضمام إلى سيراميكا كليوباترا
الأحد، 25 أغسطس 2024 - 15:28
كتب : عمرو نبيل
أتم محمد صادق لاعب وسط بيراميدز اتفاقه للانتقال إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بالموسم الجديد.
محمد صادق
النادي : بيراميدز
وكان محمد صادق قد انتهت إعارته مع مودرن سبورت ليعود إلى صفوف بيراميدز.
وعلم FilGoal.com أن محمد صادق قد أتم اتفاقه مع سيراميكا كليوباترا.
وينتقل صادق إلى صفوف سيراميكا كليوباترا بتعاقد لمدة ثلاثة مواسم.
وشارك محمد صادق في 43 بقميص مودرن سبورت في الموسم الماضي.
وساهم صادق في ستة أهداف بتسجيل ثلاثة أهداف وصناعة مثلهم.
اللاعب صاحب الـ26 عاما بدأ مسيرته في نادي القناة ثم الإسماعيلي، وانتقل منه إلى بيراميدز في صيف عام 2022.
ومع بيراميدز خاض صادق 33 مباراة صنع خلالهم هدفين.
فيما كان خاض مع الدراويش 113 مباراة سجل خلالهم خمسة أهداف وصنع 12 آخرين.
نرشح لكم
مودرن سبورت يعلن رفع إيقاف القيد بعد حل أزمة مروان صحراوي خبر في الجول - مدافع إنبي ينتقل إلى الدوري اليوناني على سبيل الإعارة.. وتفاصيل التعاقد مدرب الإسماعيلي يكشف سبب انقطاع عبد الرحمن مجدي عن تدريبات الفريق ثروت سويلم: مستجدات كاف سبب عدم انتظام جدول الدوري.. وهذا هو الحل مصدر من الأهلي يكشف تفاصيل عرض ريو أفي لضم كوكا.. وموقف اللاعب الشريعي: هذه حقيقة مطالبتنا بمديونية الزمالك لنا.. ومفاوضات الأبيض مع البلعوطي وحمدي خبر في الجول - الزمالك يقدم عرضا رسميا لتجديد تعاقد زيزو خبر في الجول - الونش يستعد للسفر لتحديد موعد عودته للمشاركات مع الزمالك