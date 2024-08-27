مكتوميناي يطير إلى إيطاليا للانضمام لنابولي

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 11:59

كتب : FilGoal

سكوت مكتوميناي - مانشستر يونايتد وإيفرتون

من المتوقع أن يسافر سكوت ماكتوميناي لاعب وسط مانشستر يونايتد إلى إيطاليا يوم الثلاثاء من أجل إتمام صفقة انتقاله إلى نابولي، حسب شبكة ذا أثليتك.

وتوصل نادي نابولي إلى اتفاق مع مانشستر يونايتد لضم سكوت مكتوميناي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضح التقرير أن اللاعب سيحسم الرتوش الأخيرة من الصفقة ويخضع للكشف الطبي في الساعات القليلة المقبلة، قبل الإعلان عن الصفقة.

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نادي الجنوب الإيطالي اتفق مع يونايتد للتعاقد مع لاعب الوسط مقابل 30 مليون يورو، وفقا لذا أثليتك.

حسب التقرير ذاته فإن يونايتد سيحصل على نسبة من إعادة البيع مستقبلا دون الكشف عن النسبة.

وينتهي عقد مكتوميناي في صيف 2025، لكن لدى النادي خيار تجديد العقد لمدة عام إضافي.

وأفاد التقرير أن جيوفاني مانا المدير الرياضي لنابولي حسم المفاوضات في لندن مع مسؤولي مانشستر يونايتد وكذلك تشيلسي لضم روميلو لوكاكو وأيضا برايتون للتعاقد مع بيلي جيلمور.

ولعب مكتوميناي 43 مباراة مع يونايتد خلال الموسم الماضي في جميع البطولات.

وتمكن مكتوميناي من تسجيل 10 أهداف وصناعة 3 آخرين.

ولم يلعب مكتوميناي في أي فريق آخر خلال مسيرته الكروية، ولذلك إذا انتقل إلى نابولي فسيكون هذا أول انتقال له.

وبدأ اللاعب الذي يحمل الجنسية السكتلندية مسيرته في مانشستر يونايتد عام 2002 ولم يخرج حتى فترة إعارة لأي فريق آخر.

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