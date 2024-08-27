رومانو يكشف عوائق انتقال أوسيمين إلى الأهلي السعودي

كشف الصحفي فابريزيو رومانو عن الجزئية التي ستحسم موافقة النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي على الانتقال إلى أهلي جدة السعودي من عدمها.

وأوضح رومانو أن الاتفاق بين الأهلي ونابولي قد تم تقريبا مقابل 65 مليون يورو، ويتبقى بعض التفاصيل الصغيرة لحسم الأمور.

أما من ناحية أوسيمين نفسه، فلم يتم الاتفاق بعد، نظرا لرغبته في الحصول على راتب كبير وإدراج شرط جزائي يسمح له بالرحيل إن قرر العودة إلى أوروبا.

وألمح روبرتو كاليندا وكيل أوسيمين إلى أن موكله يرفض العروض السعودية التي وصلته، ويصر على الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وأظهر نادي أهلي جدة السعودي اهتماما بضم النيجيري فيكتور أوسيمين، حسب العديد من التقارير.

وقال كاليندا عبر حسابه الشخصي على إكس: "أوسيمين لاعب في صفوف نابولي، وقد تم تجديد عقده مؤخرا، لقد صنع التاريخ وعندما كانت هناك عروض كبيرة هذا العام والأعوام السابقة، كنا نقبل دائما قرارات النادي".

وأضاف "كما قلت، إنها ليست صفقة يتم شحنها بعيدًا لإفساح المجال للاعبين جدد. تم اختيار فيكتور كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي لهذا العام، لا يزال لديه الكثير ليفعله في أوروبا. نحن بحاجة إلى الكثير من الاحترام".

ووفقا لفابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس فإن أهلي جدة قدم عرضا أوليا بقيمة 65 مليون يورو لضم أوسيمين.

ويستعد نابولي بالفعل لبيعه هدافه لكن النيجيري لم يتوصل لاتفاق مع الفريق السعودي حتى الآن.

وأشار رومانو إلى أن أوسيمين سينظر لجميع الخيارات المتاحة له، ولا يسعى للخروج على سبيل الإعارة.