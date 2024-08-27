يرحل بعد عام من انتقاله؟ رومانو: النصر يقدم عرضا لضم شكرينيار

تقدم النصر السعودي بعرض رسمي لضم ميلان شكرينيار مدافع باريس سان جيرمان، بحسب الصحفي فابريزيو رومانو.

وتم تقديم العرض للشراء النهائي، ويقترب المدافع السلوفاكي من الموافقة على الشروط أيضا.

ورغم العروض التي تأتيه من إيطاليا، يقترب شكرينيار أكثر من النصر.

وكشف رومانو أن باريس سان جيرمان سيتجه لضم مدافع شاب جديد في حالة بيع شكرينيار.

وانتهى عقد شكرينيار مع إنتر بنهاية الموسم في صيف 2023 وفشل النادي في إقناعه بتمديد التعاقد، ليوقع على عقد يربطه بسان جيرمان إلى صيف 2028.

وبحسب التقارير الإيطالية آنذاك فقد رفض مسؤولو إنتر في كسر سقف الرواتب في الفريق إذ يصل الأعلى إلى 7 ملايين يورو.

ولعب شكرينيار مع إنتر منذ عام 2017، حينما انضم للفريق قادما من سامبدوريا، ومثّل الأرزق والأسود في 246 مباراة في مختلف المسابقات.

في 6 مواسم مع إنتر توج السلوفاكي بلقب الدوري الإيطالي مرة وكأس إيطاليا مرتين، والسوبر الإيطالي مرتين.

بينما فاز شكرينيار مع باريس بالدوري والكأس في فرنسا.