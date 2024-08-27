فوت ميركاتو: موعد وصول بنتايك إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 03:13

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - سانت إيتيان

تناولت تقارير صحفية سفر الظهير المغربي محمود بنتايك إلى مصر اليوم الثلاثاء لحسم انتقاله إلى الزمالك..

وذكر سيباستيان دينيس الصحفي في "فوت ميركاتو" أن اللاعب سيسافر لينضم إلى الأبيض على سبيل الإعارة.

وأوضح دينيس أن الصفقة لم يتم حسم تفاصيلها بعد، حيث سيتوصل الأطراف المعنية إلى الاتفاق عند الوصول.

أخبار متعلقة:
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تفضيل بنتايك عن جوناثان نجويم تقرير فرنسي: بديلا لـ فتوح.. الزمالك يفاوض المغربي بنتايك ظهير سانت إيتيان

وكان موقع butfootballclub الفرنسي قد كشف عن وجود مفاوضات من الزمالك لضم المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان.

وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل في حاجة إلى حل لكن الاتجاه الأقرب هو إعارة اللاعب المغربي.(المزيد من التفاصيل)

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "المغربي محمود بنتايك ضمن الخيارات المرشحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر".

وتابع "في حالة ضم اللاعب سيكون على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وهو ما لن يكلف النادي الكثير من الأموال".

وأوضح "ويأتي ذلك عكس حالة جوناثان نجويم الذي لن يأتي معارا وهو ما يرجح كفة اللاعب المغربي".

ويسعى نادي سانت إيتيان للتعاقد مع بعض الصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق.

ولم يلعب بنتايك مع الفريق هذا الموسم حتى الآن، وخسر سانت إيتيان أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.

وخاض بنتايك 26 مباراة مع سانت إيتيان الموسم الماضي عندما تواجد الفريق في الدرجة الثانية، وسجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ بنتايك من العمر 24 عاما وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي.

ولعب ظهير أيسر سانت إيتيان 37 مباراة بقميص الرجاء ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 آخرين.

وسبق وأن لعب أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.

محمود بنتايك الزمالك سانت إيتيان الدوري المصري الدوري الفرنسي
نرشح لكم
رومانو يكشف عوائق انتقال أوسيمين إلى الأهلي السعودي أثلتيك: أجرى الكشف الطبي.. التونسي مجبري يغادر يونايتد إلى بيرنلي يرحل بعد عام من انتقاله؟ رومانو: النصر يقدم عرضا لضم شكرينيار رومانو: لن يفعلها برشلونة.. ليفربول يطارد كييزا رومانو: سيلتا فيجو يقترب من ضم ماركوس ألونسو رومانو: القرار بيد كانسيلو.. الهلال يتم الاتفاق مع مانشستر سيتي خبر في الجول - مروان داوود ينتقل إلى الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة تقرير فرنسي: بديلا لـ فتوح.. الزمالك يفاوض المغربي بنتايك ظهير سانت إيتيان
أخر الأخبار
رومانو يكشف عوائق انتقال أوسيمين إلى الأهلي السعودي 16 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: أجرى الكشف الطبي.. التونسي مجبري يغادر يونايتد إلى بيرنلي 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
يرحل بعد عام من انتقاله؟ رومانو: النصر يقدم عرضا لضم شكرينيار 26 دقيقة | ميركاتو
فوت ميركاتو: موعد وصول بنتايك إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك 34 دقيقة | ميركاتو
حازم إمام: يتحدثون في الكرة ويجهلوا الفارق بين الرابطة والاتحاد.. حقيقة أزمة صلاح ومشكلة الثلاثي وفيتوريا 42 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: لن يفعلها برشلونة.. ليفربول يطارد كييزا ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب كايزر تشيفس يكشف موقف فريقه من التعاقد مع بيرسي تاو وفيستون ماييلي 3 ساعة | الكرة المصرية
كريم حامد لـ في الجول: بانسيرايكوس خطوة نحو حلمي مثل صلاح.. وهكذا استفاد الزمالك 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى