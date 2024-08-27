رومانو: لن يفعلها برشلونة.. ليفربول يطارد كييزا

الثلاثاء، 27 أغسطس 2024 - 02:21

كتب : FilGoal

كييزا - يوفنتوس - فيرونا

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تحرك ليفربول نحو التعاقد مع فيديريكو كييزا جناح يوفنتوس.

يأتي ذلك نظرا لإتاحة الجناح بثمن زهيد نسبيا، حيث بدأ الريدز في تواصلاتهم الأولى مع النادي واللاعب.

وكانت تقارير صحفية ذكرت اهتمام برشلونة بالتعاقد مع كييزا.

الخيار الأول لبرشلونة لتدعيم الفريق هو رافاييل لياو لاعب ميلان ولكنه سيكون خيارا صعبا من الناحية المادية.

لويس دياز لاعب ليفربول ونيكو ويليامز لاعب أتلتيك بلباو أيضا ضمن خيارات برشلونة ولكن الصعوبات المادية وقفت حائلا.

وبالتالي كان برشلونة يرى أن كييزا لن يكلف النادي الكثير لذلك فهو الخيار الأوقع حاليا للتعاقد معه.

وكان تياجو موتا مدرب يوفنتوس قد أعلن خروج كييزا من خططته مع الفريق في الموسم الحالي لرغبة النادي في رحيله.

ويتبقى لكييزا موسم واحد فقط في عقده مع يوفنتوس ومن حقه الانتقال لأي فريق بشكل مجاني بداية من شهر يناير المقبل.

وانضم كييزا ليوفنتوس في 2022 قادما من فيورنتينا.

وشارك صاحب الـ 26 عاما بقميص يوفنتوس في 131 مباراة وسجل 32 هدفا وصنع 23.

كييزا يوفنتوس ليفربول برشلونة الدوري الإنجليزي
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