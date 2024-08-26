بانسيرايكوس اليوناني يعلن ضم كريم حامد لاعب الزمالك الشاب

أعلن نادي بانسيرايكوس اليوناني ضم كريم حامد لاعب الزمالك الشاب.

وكان قد انتهى تعاقد كريم حامد الممتد لمدة ثلاث سنوات مع الزمالك ليصبح لاعبا حرا.

وعلم FilGoal.com أن انتقال كريم حامد إلى بانسيرايكوس اليوناني جاء لمدة موسمين.

وتواجد كريم حامد - 18 عاما- مع الفريق اليوناني خلال الفترة الماضية قبل أن يقرر النادي التعاقد مع اللاعب.

ويشارك كريم مع الفريق الأول ويستعد لخوض منافسات الدوري اليوناني الممتاز.

ولعب بانسيرايكوس مباراتين حتى الآن بالموسم الجديد من الدوري اليوناني لكن لم يحقق الفوز في أي منهما.

وشهد نادي بانسيرايكوس مشاركة المصري عمرو وردة في الموسم الماضي خلال الفترة من يناير وحتى نهاية الموسم.

وأنهى بانسيرايكوس الموسم الماضي في المركز السابع برصيد 38 نقطة.

وساهم عمرو وردة معهم في 8 أهداف إذ سجل خمسة وصنع 3 آخرين.