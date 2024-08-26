مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول سبب تفضيل بنتايك عن جوناثان نجويم

دخل محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم صفوف الزمالك في الموسم المقبل.

وكان موقع butfootballclub الفرنسي قد كشف عن وجود مفاوضات من الزمالك لضم المغربي محمود بنتايك ظهير أيسر سانت إيتيان.

وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك بعض التفاصيل في حاجة إلى حل لكن الاتجاه الأقرب هو إعارة اللاعب المغربي. (المزيد من التفاصيل)

وكشف مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "المغربي محمود بنتايك ضمن الخيارات المرشحة لتدعيم مركز الظهير الأيسر".

وتابع "في حالة ضم اللاعب سيكون على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء وهو ما لن يكلف النادي الكثير من الأموال".

وأوضح "ويأتي ذلك عكس حالة جوناثان نجويم الذي لن يأتي معارا وهو ما يرجح كفة اللاعب المغربي".

ويسعى نادي سانت إيتيان للتعاقد مع بعض الصفقات قبل نهاية سوق الانتقالات الصيفية لتدعيم الفريق.

ولم يلعب بنتايك مع الفريق هذا الموسم حتى الآن، وخسر سانت إيتيان أول مباراتين له في الدوري الفرنسي.

وخاض بنتايك 26 مباراة مع سانت إيتيان الموسم الماضي عندما تواجد الفريق في الدرجة الثانية، وسجل هدفا وصنع آخر.

ويبلغ بنتايك من العمر 24 عاما وسبق له اللعب لنادي الرجاء المغربي.

ولعب ظهير أيسر سانت إيتيان 37 مباراة بقميص الرجاء ونجح في تسجيل هدفين وصنع 4 آخرين.

وسبق وأن لعب أمام الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023.