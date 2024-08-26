رومانو: القرار بيد كانسيلو.. الهلال يتم الاتفاق مع مانشستر سيتي

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 23:03

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - مانشستر سيتي

كشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عن تطورات جديدة في صفقة انتقال جواو كانسيلو ظهير مانشستر سيتي إلى الهلال السعودي.

وأوضح رومانو أن الهلال ينتظر الآن الضوء الأخضر النهائي من كانسيلو، بعد أن أتم الاتفاق مع مانشستر سيتي.

وسيوقع المدافع البرتغالي على عقد يربطه بالهلال لمدة 3 مواسم، وسيتقاضى نحو 70 مليون يورو خلال هذه الفترة، حسب صحيفة أبولا البرتغالية.

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بينما ذكر رومانو أن سيتي سيحصل على 25 مليون يورو لبيع اللاعب، بينما سيحصل الظهير على 15 مليون يورو سنويا.

وبعد نصف موسم على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ وموسم على سبيل الإعارة إلى برشلونة، سيغادر كانسيلو الآن سيتي بشكل دائم، النادي الذي انضم إليه في صيف 2019.

ووفقًا لصحيفة أبولا، أراد الظهير البقاء في برشلونة، لكن النادي الكتالوني لم يكن لديه القدرة المالية على قبول طلبات مانشستر سيتي المادية.

وبحسب صحيفة ريكورد البرتغالية، فإن كانسيلو وافق على الانتقال لصفوف الهلال بعدما أقنعه جورجي جيسوس مدرب الفريق السعودي.

يذكر أن صحيفة الرياضية السعودية ذكرت أن الهلال يضع جواو كانسيلو وزميله كايل ووكر وفريمبونج لاعب ليفركوزن على رأس اهتماماته في رحيل رحيل سعود عبد الحميد.

ويرغب مانشستر سيتي في بيع لاعبه جواو كانسيلو بشكل نهائي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية وفقا لموقع مانشستر إيفينينج نيوز.

ويلعب كانسيلو مع مانشستر سيتي منذ عام 2019 ولكنه أعير في آخر موسم ونصف إلى كل من بايرن ميونيخ وبرشلونة.

ولعب كانسيلو 42 مباراة بقميص برشلونة في الموسم الماضي وخلاله سجل 4 أهداف وصنع 5.

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