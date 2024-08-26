مدرب جور ماهيا لـ في الجول: كنت أفضل مواجهة الأهلي في المجموعات.. وموقفنا من لعب المباراتين في مصر

أبدى البرازيلي ليوناردو نيفا مدرب جور ماهيا الكيني اعتقاده بصعوبة مواجهة الأهلي وقدرة فريقه على تحقيق المواجهة.

وقال نيفا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بالتأكيد إنها مباراة صعبة للغاية وجميع اللاعبين متشوقون لمواجهة النادي الأفضل في إفريقيا".

وأضاف "هذه ستكون فرصة للاعبين ليظهروا أنفسهم، فنحن نملك مجموعة من اللاعبين الشباب ولا يوجد لهم فرصة أفضل من هذه".

وأكمل "كنت أفضل مواجهة الأهلي في المجموعات بدلا من الأدوار الإقصائية، ولكن لا يمكنك اختيار خصومك. كل منا بطل الدوري في بلده ويمكننا تحقيق المفاجأة".

زواصل "أعرف الأهلي جيدا وأعرف إنجازاته وبطولاته ولكن سأعطيكم مثالا بسيطا: في تصفيات كأس العالم 2022 تمكنت من التأهل للأدوار المتقدمة بمنتخب سانت كيتس ونيفيس وهو غير معروف بالتأكيد لأنه لم يشارك في كأس العالم ولا حتى بطولة أمريكا الشمالية".

وتابع "كنا في التصنيف الرابع وفي مجموعة تضم 5 منتخبات منها ترينداد و توباجو الذي تأهل لكأس العالم. بالطبع إنهاء التصفيات بأداء جيد هو الإنجاز ولكننا فعلناها وتأهلنا للدور الثاني بصدارة المجموعة. العديد من الأندية العريقة تخسر من أندية غير مصنفة، فكرة القدم لا أمان لها".

وعن عرض الأهلي لإقامة المباراتين في مصر قال: "لا أعرف شيئا عن ذلك. أفضل اللعب بين جماهيرنا ولكن إن لم يكن ملعبنا مناسبا يمكننا اللعب في دولة مجاورة مثل أوغندا أو تنزانيا".

واكتسح جور ماهيا الكيني فريق المريخ بانتيو بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل جور ماهيا بعد الفوز بنتيجة 5-1 في مباراة الإياب والتي أقيمت بكينيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز المريخ بانتيو بهدف دون مقابل لكنه لم يكن كافيا لحسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا مع جور ماهيا الكيني، ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.

وتعد تلك المشاركة الأولى للمريخ بانتيو في دوري أبطال إفريقيا إذ شارك من قبل في الكونفدرالية مرتين.

فيما يعود جور ماهيا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2019-2020.

بينما ممثل مصر الآخر بيراميدز فقد تحدد له مواجهة الجيش الرواندي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق 12 لقبا.

وتواجد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بآخر خمس نسخ وتوج بأربعة منهم.