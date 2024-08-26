مدرب جور ماهيا لـ في الجول: كنت أفضل مواجهة الأهلي في المجموعات.. وموقفنا من لعب المباراتين في مصر

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 22:51

كتب : عمرو نبيل

جور ماهيا الكيني ضد المريخ بانتيو الجنوب سوداني

أبدى البرازيلي ليوناردو نيفا مدرب جور ماهيا الكيني اعتقاده بصعوبة مواجهة الأهلي وقدرة فريقه على تحقيق المواجهة.

وقال نيفا في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "بالتأكيد إنها مباراة صعبة للغاية وجميع اللاعبين متشوقون لمواجهة النادي الأفضل في إفريقيا".

وأضاف "هذه ستكون فرصة للاعبين ليظهروا أنفسهم، فنحن نملك مجموعة من اللاعبين الشباب ولا يوجد لهم فرصة أفضل من هذه".

أخبار متعلقة:
اقترب المسلسل من نهايته؟ تقارير تونسية: بن رمضان يوافق على الانتقال إلى الأهلي تحديد موعد لقاء الأهلي الأول.. العين يؤكد اعتماد جدول كأس إنتركونتيننتال سكاي: أهلي جدة يقدم عرضا لضم أوسيمين إقالة أم استقالة؟ الجوادي يكشف سبب رحيله عن الأهلي وحقيقة سوء علاقته مع بيبو

وأكمل "كنت أفضل مواجهة الأهلي في المجموعات بدلا من الأدوار الإقصائية، ولكن لا يمكنك اختيار خصومك. كل منا بطل الدوري في بلده ويمكننا تحقيق المفاجأة".

زواصل "أعرف الأهلي جيدا وأعرف إنجازاته وبطولاته ولكن سأعطيكم مثالا بسيطا: في تصفيات كأس العالم 2022 تمكنت من التأهل للأدوار المتقدمة بمنتخب سانت كيتس ونيفيس وهو غير معروف بالتأكيد لأنه لم يشارك في كأس العالم ولا حتى بطولة أمريكا الشمالية".

وتابع "كنا في التصنيف الرابع وفي مجموعة تضم 5 منتخبات منها ترينداد و توباجو الذي تأهل لكأس العالم. بالطبع إنهاء التصفيات بأداء جيد هو الإنجاز ولكننا فعلناها وتأهلنا للدور الثاني بصدارة المجموعة. العديد من الأندية العريقة تخسر من أندية غير مصنفة، فكرة القدم لا أمان لها".

وعن عرض الأهلي لإقامة المباراتين في مصر قال: "لا أعرف شيئا عن ذلك. أفضل اللعب بين جماهيرنا ولكن إن لم يكن ملعبنا مناسبا يمكننا اللعب في دولة مجاورة مثل أوغندا أو تنزانيا".

واكتسح جور ماهيا الكيني فريق المريخ بانتيو بطل جنوب السودان في إياب الدور التمهيدي من دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل جور ماهيا بعد الفوز بنتيجة 5-1 في مباراة الإياب والتي أقيمت بكينيا.

وكان لقاء الذهاب قد انتهى بفوز المريخ بانتيو بهدف دون مقابل لكنه لم يكن كافيا لحسم التأهل للدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي في الدور الثاني من دوري أبطال إفريقيا مع جور ماهيا الكيني، ذهابا بين 13-15 سبتمبر وإيابا بين 20-22 سبتمبر.

وتعد تلك المشاركة الأولى للمريخ بانتيو في دوري أبطال إفريقيا إذ شارك من قبل في الكونفدرالية مرتين.

فيما يعود جور ماهيا للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا لأول مرة منذ 2019-2020.

بينما ممثل مصر الآخر بيراميدز فقد تحدد له مواجهة الجيش الرواندي.

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا بعد تحقيق 12 لقبا.

وتواجد الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بآخر خمس نسخ وتوج بأربعة منهم.

جور ماهيا الأهلي دوري أبطال إفريقيا
نرشح لكم
مدرب كايزر تشيفس يكشف موقف فريقه من التعاقد مع بيرسي تاو وفيستون ماييلي قائمة كوت ديفوار - هالر وديالو يقودان الأفيال استعدادا لانطلاق تصفيات أمم إفريقيا تقرير مغربي: بطلب من موكوينا.. الوداد يتفق مع مدافع صنداونز طبيب بيراميدز يكشف إصابة محمود عبد العاطي وفترة غيابه الهلال والمريخ في موريتانيا؟ مصدر من الاتحاد السوداني لـ في الجول: عودة الدوري المحلي قريبا منافس الزمالك - الشرطة الكيني يهزم البن الإثيوبي في الكونفدرالية منافس الأهلي - جور ماهيا يكتسح المريخ بانتيو في دوري أبطال إفريقيا وكيله: الزمالك استفسر عن إمكانية ضم ظهير أيسر شباب بلوزداد.. والأبيض لا يُرفض
أخر الأخبار
رومانو يكشف عوائق انتقال أوسيمين إلى الأهلي السعودي 21 دقيقة | الكرة الأوروبية
أثلتيك: أجرى الكشف الطبي.. التونسي مجبري يغادر يونايتد إلى بيرنلي 26 دقيقة | الكرة الأوروبية
يرحل بعد عام من انتقاله؟ رومانو: النصر يقدم عرضا لضم شكرينيار 32 دقيقة | ميركاتو
فوت ميركاتو: موعد وصول بنتايك إلى القاهرة للانضمام إلى الزمالك 40 دقيقة | ميركاتو
حازم إمام: يتحدثون في الكرة ويجهلوا الفارق بين الرابطة والاتحاد.. حقيقة أزمة صلاح ومشكلة الثلاثي وفيتوريا 48 دقيقة | الدوري المصري
رومانو: لن يفعلها برشلونة.. ليفربول يطارد كييزا ساعة | الدوري الإنجليزي
مدرب كايزر تشيفس يكشف موقف فريقه من التعاقد مع بيرسي تاو وفيستون ماييلي 3 ساعة | الكرة المصرية
كريم حامد لـ في الجول: بانسيرايكوس خطوة نحو حلمي مثل صلاح.. وهكذا استفاد الزمالك 3 ساعة | المحترفون
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى