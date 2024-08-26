قائمة كوت ديفوار - هالر وديالو يقودان الأفيال استعدادا لانطلاق تصفيات أمم إفريقيا

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 19:44

كتب : FilGoal

سيباستيان هالر - كوت ديفوار - الكونغو الديمقراطية

أعلن منتخب كوت ديفوار قائمته استعدادا لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2025.

ويقود الثنائي سباستيان هالر وعماد ديالو قائمة الأفيال في البطولة.

ويقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة التي تضم كل من زامبيا وتشاد وسيراليون.

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ويلعب منتخب كوت ديفوار أمام كل من زامبيا وتشاد في فترة التوقف الدولية المقبلة ضمن أول جولتين من التصفيات.

وجاءت قائمة كوت ديفوار كالآتي:

حراسة المرمى: يحيى فوفانا (أنجيه الفرنسي) - بدارا علي (سيخيخون الجنوب إفريقي) - محمد كوني (تشارليروي البلجيكي).

الدفاع: ويلفرد سينجو (موناكو الفرنسي) - ويلي بولي (نوتنجهام فورست الإنجليزي) - جويلا دوي (ستراسبورج الفرنسي) - إيفان نديكا (روما الإيطالي) - عثمان ديوماندي (سبورتنج لشبونة البرتغالي) - أوديلون كوسونو (باير ليفركوزن الألماني) - إيمانويل أجبادو (ريمس الفرنسي) - كريستوفر أوبيري (لو هافر الفرنسي) - أباكار سيلا (ستراسبورج الفرنسي).

الوسط: فرانك كيسي (أهلي جدة السعودي) - جيان ميشيل سيري (العروبة السعودي) - سيكو فوفانا (الاتفاق السعودي) - ماريو دورجيليس (نوردشيلاند الدنماركي) - مو ديوماندي (رينجرز الأسكتلندي).

الهجوم: سيباستيان هالر (بوروسيا دورتموند الألماني) - كريستيان كوامي (فيورنتينا الإيطالي) - عمر دياكاتيه (ستاد ريمس الفرنسي) - إيفان جيساند (نيس الفرنسي) - سيمون أندجرا (برايتون الإنجليزي) - بيني تراوري (بازل السويسري) - أماد ديالو (مانشستر يونايتد) - إيمانويل لاتي لاث (ميدلزبروه الإنجليزي).

تصفيات أمم إفريقيا كوت ديفوار
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