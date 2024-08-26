تقرير مغربي: بطلب من موكوينا.. الوداد يتفق مع مدافع صنداونز

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 17:42

كتب : FilGoal

عبد المنعم بو طويل

اقترب نادي الوداد المغربي من ضم عبد المنعم بوطويل مدافع فريق صنداونز الجنوب إفريقي.

ويأتي ذلك بطلب من رولاني موكوينا المدير الفني الجديد للوداد والسابق لفريق صنداونز، والذي يسعى لاستمرار تجربته مع المدافع المغربي.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن موكوينا نجح في إقناع بوطويل بالعودة إلى الدوري المغربي عن طريق الوداد.

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وأشارت التقارير المغربية إلى فسخ بوطويل تعاقده مع صنداونز للانتقال إلى الوداد المغربي لمدة موسمين بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم آخر.

وسبق وأن لعب بوطويل مع فريق الرجاء المغربي خلال الفترة من يناير 2022 وحتى يونيو من نفس العام.

وانتقل بوطويل إلى صنداونز في صيف 2022 ولعب مع الفريق الجنوب إفريقي لمدة موسمين.

ويواصل الوداد دعم صفوفه رغم غيابه عن المشاركات القارية الموسم المقبل.

فضم الوداد كل من زكريا غيلان وحمزة الساخي ومحمد مفيد وعبد العالي المحمدي ومحمد رياحي ونبيل مرموق وزكريا ناسك والموريتاني بودا محسن.

كما ضم النيجيري أدي أوجينس من كاراكاس الفنزويلي واستعار الجنوب إفريقيا كاسيوس مايلولا من تورنتو الكندي بالإضافة لبيدرينيو.

يذكر أن النادي المغربي استعان بخدمات المدرب رولاني موكوينا المدير الفني السابق لـ صنداونز.

ورحل عن صفوف الفريق كل من أرسين زولا ويحيى جبران وأيوب العملود وحمدو الهوني ومهدي مفتاح وإلياس شتي ومحمد أوناجم وإسماعيل الحداد.

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