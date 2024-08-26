بعد العرض السعودي.. وكيله: أوسيمين سيستمر في أوروبا

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 15:59

كتب : FilGoal

فيكتور أوسيمين - نابولي

ألمح روبرتو كاليندا وكيل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي إلى أن موكله يرفض العروض السعودية التي وصلته، ويصر على الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وأظهر نادي أهلي جدة السعودي اهتماما بضم النيجيري فيكتور أوسيمين، حسب العديد من التقارير.

وقال كاليندا عبر حسابه الشخصي على إكس: "أوسيمين لاعب في صفوف نابولي، وقد تم تجديد عقده مؤخرا، لقد صنع التاريخ وعندما كانت هناك عروض كبيرة هذا العام والأعوام السابقة، كنا نقبل دائما قرارات النادي".

أخبار متعلقة:
جيمس رودريجيز ينضم إلى رايو فايكانو ريليفو: تمت.. ليفربول يحسم صفقة مامارداشفيلي وفاة سفين جوران إيركسون تحديد موعد لقاء الأهلي الأول.. العين يؤكد اعتماد جدول كأس إنتركونتيننتال

وأضاف "كما قلت، إنها ليست صفقة يتم شحنها بعيدًا لإفساح المجال للاعبين جدد. تم اختيار فيكتور كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي لهذا العام، لا يزال لديه الكثير ليفعله في أوروبا. نحن بحاجة إلى الكثير من الاحترام".

ووفقا لفابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس فإن أهلي جدة قدم عرضا أوليا بقيمة 65 مليون يورو لضم أوسيمين.

ويستعد نابولي بالفعل لبيعه هدافه لكن النيجيري لم يتوصل لاتفاق مع الفريق السعودي حتى الآن.

وأشار رومانو إلى أن أوسيمين سينظر لجميع الخيارات المتاحة له، ولا يسعى للخروج على سبيل الإعارة.

وارتبط مؤخرا اسم هداف نيجيريا بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقترب نابولي من ضم روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي ليتدرب تحت قيادة أنطونيو كونتي مجددا، لتعويض رحيل أوسيمين المحتمل. (طالع التفاصيل)

وغاب النيجيري عن مباراة نابولي ضد بولونيا والتي انتهت بالفوز بنتيجة 3-0 للبارتينوبي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 مليون جنيه إسترليني.

فيكتور أوسيمين نابولي أهلي جدة
نرشح لكم
نجم المغرب يرفض التدرب مع جينك بعد موقف ناديه.. وليستر لن يستسلم سكاي: نيس يقترب من ضم مهاجم دورتموند جيمس رودريجيز ينضم إلى رايو فايكانو ريليفو: تمت.. ليفربول يحسم صفقة مامارداشفيلي اقترب المسلسل من نهايته؟ تقارير تونسية: بن رمضان يوافق على الانتقال إلى الأهلي بعد شهر من انضمامه إلى أستون فيلا.. إيلينج يستعد للانتقال لـ بولونيا كادينا سير: ريال سوسيداد يقترب من ضم هوملز لاعب بورتو يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس
أخر الأخبار
نجم المغرب يرفض التدرب مع جينك بعد موقف ناديه.. وليستر لن يستسلم 35 دقيقة | ميركاتو
الجزيري يحصل على جنسية دولة دومينيكا 41 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: نيس يقترب من ضم مهاجم دورتموند 57 دقيقة | ميركاتو
كايزر تشيفز لـ في الجول: هذا موقفنا من التفاوض مع بيرسي تاو ساعة | الدوري المصري
مصدر من الغرافة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع بنشرقي ساعة | آسيا
بعد العرض السعودي.. وكيله: أوسيمين سيستمر في أوروبا ساعة | ميركاتو
جيمس رودريجيز ينضم إلى رايو فايكانو ساعة | ميركاتو
خبر في الجول – بنشرقي يتلقى عرضين من قطر 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى