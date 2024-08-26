بعد العرض السعودي.. وكيله: أوسيمين سيستمر في أوروبا

ألمح روبرتو كاليندا وكيل فيكتور أوسيمين مهاجم نابولي إلى أن موكله يرفض العروض السعودية التي وصلته، ويصر على الاستمرار في الملاعب الأوروبية.

وأظهر نادي أهلي جدة السعودي اهتماما بضم النيجيري فيكتور أوسيمين، حسب العديد من التقارير.

وقال كاليندا عبر حسابه الشخصي على إكس: "أوسيمين لاعب في صفوف نابولي، وقد تم تجديد عقده مؤخرا، لقد صنع التاريخ وعندما كانت هناك عروض كبيرة هذا العام والأعوام السابقة، كنا نقبل دائما قرارات النادي".

وأضاف "كما قلت، إنها ليست صفقة يتم شحنها بعيدًا لإفساح المجال للاعبين جدد. تم اختيار فيكتور كأفضل لاعب كرة قدم إفريقي لهذا العام، لا يزال لديه الكثير ليفعله في أوروبا. نحن بحاجة إلى الكثير من الاحترام".

ووفقا لفابريزيو رومانو صحفي شبكة سكاي سبورتس فإن أهلي جدة قدم عرضا أوليا بقيمة 65 مليون يورو لضم أوسيمين.

ويستعد نابولي بالفعل لبيعه هدافه لكن النيجيري لم يتوصل لاتفاق مع الفريق السعودي حتى الآن.

وأشار رومانو إلى أن أوسيمين سينظر لجميع الخيارات المتاحة له، ولا يسعى للخروج على سبيل الإعارة.

وارتبط مؤخرا اسم هداف نيجيريا بالانتقال لصفوف تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

ويقترب نابولي من ضم روميلو لوكاكو لاعب تشيلسي ليتدرب تحت قيادة أنطونيو كونتي مجددا، لتعويض رحيل أوسيمين المحتمل. (طالع التفاصيل)

وغاب النيجيري عن مباراة نابولي ضد بولونيا والتي انتهت بالفوز بنتيجة 3-0 للبارتينوبي.

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في تعاقد أوسيمين مع نابولي 109.5 مليون جنيه إسترليني.