الاجتماع مع كونتي يقترب.. رومانو: نابولي يتوصل لاتفاق مع تشيلسي لضم لوكاكو

توصل نادي نابولي إلى اتفاق مع نظيره تشيلسي للتعاقد مع روميلو لوكاكو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورت إيطاليا، فإن نادي الجنوب الإيطالي اتفق مع تشيلسي للتعاقد مع المهاجم البلجيكي مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 15 مليون يورو كمكافآت.

وأوضح رومانو أن عقد لوكاكو سيمتد حتى 2027.

وكشف رومانو في وقت سابق أن تشيلسي أوضح لنابولي أن صفقتي لوكاكو وفيكتور أوسيمين لاعب نابولي منفصلتين.

ويسعى تشيلسي للتعاقد مع أوسيمين مهاجم فريق الجنوب، لكن وكيله هاجم التقارير الإخبارية التي تحدثت في وقت سابق عن صفقة تبادلية بينهما.

وتمت إعارة لوكاكو في السنتين الماضيتين إلى إنتر ميلان وروما، لكن يبدو أن سلسلة الإعارات وصلت إلى النهاية.

ويعتبر لوكاكو من أكثر اللاعبين المفضلين بالنسبة لـ أنطونيو كونتي مدرب نابولي، إذ دائما ما يمدحه وتعاقد معه في إنتر ميلان وكذلك طلب ضمه عندما درب تشيلسي من قبل.

ودمر هيلاس فيرونا منافسه نابولي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما في الجولة الأولى ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

ويستعد نابولي لمواجهة منافسه بولونيا في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الثانية من الدوري الإيطالي يوم الأحد المقبل.