مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول تطورات المفاوضات مع بنشرقي

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 15:19

كتب : FilGoal

هدف أشرف بنشرقي مع الزمالك أمام غزل المحلة

كشف مصدر من نادي الزمالك عن تطورات المفاوضات مع أشرف بنشرقي الجناح المغربي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "توقفنا قليلا عن المفاوضات مع بنشرقي منذ فترة بسبب رفض اللاعب تقليل راتبه السنوي".

وانتهى تعاقد الجناح المغربي مع الريان بنهاية الموسم الماضي.

أخبار متعلقة:
ريليفو: تمت.. ليفربول يحسم صفقة مامارداشفيلي وفاة سفين جوران إيركسون اقترب المسلسل من نهايته؟ تقارير تونسية: بن رمضان يوافق على الانتقال إلى الأهلي هدف جيرو لم يكن كافيا.. كولومبوس كرو يتوج بكأس الرابطتين

وانضم بنشرقي مطلع موسم 2023 - 2024 إلى الريان في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن نادي الجزيرة الإماراتي، في عقد يمتد لمدة موسم واحد.

وخاض الجناح المغربي البالغ 28 عاما 109 مباراة بقميص الزمالك سجل خلالها 41 هدفا وصنع 28.

كما توج بـ 6 ألقاب بواقع 2 دوري مصري و2 كأس مصر و1 كأس السوبر الإفريقي و1 كأس السوبر المصري.

ثم رحل بنشرقي عن القلعة البيضاء في صيف 2022 بنهاية عقده، متجها إلى الجزيرة.

الزمالك الدوري المصري أشرف بنشرقي الريان
نرشح لكم
تقرير فرنسي: إعلان انضمامه لـ نيس يقترب.. عبد المنعم حصل على تأشيرته مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلب الجزيري فسخ تعاقده مع الفريق الجزيري يحصل على جنسية دولة دومينيكا كايزر تشيفز لـ في الجول: هذا موقفنا من التفاوض مع بيرسي تاو مصدر من الغرافة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع بنشرقي خبر في الجول – بنشرقي يتلقى عرضين من قطر اقترب المسلسل من نهايته؟ تقارير تونسية: بن رمضان يوافق على الانتقال إلى الأهلي خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع محمد بسيوني لتجديد عقده
أخر الأخبار
موندو ديبورتيفو: برشلونة نجح في تسجيل أولمو بدلا من كريستنسن 25 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير فرنسي: إعلان انضمامه لـ نيس يقترب.. عبد المنعم حصل على تأشيرته 47 دقيقة | ميركاتو
مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول حقيقة طلب الجزيري فسخ تعاقده مع الفريق 54 دقيقة | الكرة المصرية
قائمة كوت ديفوار - هالر وديالو يقودان الأفيال استعدادا لانطلاق تصفيات أمم إفريقيا ساعة | الكرة الإفريقية
اسكواش - بمشاركة 152 لاعبا ولاعبة.. مصر تستضيف أول بطولة ماسية 2 ساعة | رياضات أخرى
أنسو فاتي يحصل على رقم 10 في برشلونة من جديد 2 ساعة | الدوري الإسباني
كرة سلة - بمشاركة 19 فريقا.. الاتحاد يستضيف البطولة العربية بتواجد ثلاثي مصري 2 ساعة | رياضات أخرى
مؤتمر فليك: أتمنى مشاركة أولمو ضد رايو.. ونعلم أن الوضع صعب في برشلونة 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى