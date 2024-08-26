بعد شهر من انضمامه إلى أستون فيلا.. إيلينج يستعد للانتقال لـ بولونيا

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 13:52

كتب : FilGoal

صامويل إيلينج

في خطوة ليست متوقعة، يستعد صامويل إيلينج للانتقال إلى بولونيا من أستون فيلا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحسب فابريزيو رومانو الصحفي الشهير في شبكة سكاي سبورتس فإن اللاعب البالغ من العمر 20 عاما يستعد للخضوع إلى الفحوصات الطبية تمهيدا للانتقال إلى بولونيا على سبيل الإعارة دون أحقية الشراء.

وانتقل اللاعب الإنجليزي إلى أستون فيلا منذ شهر قادما من يوفنتوس مقابل 14 مليون يورو.

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ولم يلعب إيلينج أي مباراة رسمية مع أستون فيلا ولم ينضم إلى قائمة الفريق في مباراتي وست هام وأرسنال في الدوري الإنجليزي.

وشارك إيلينج في 3 مباريات ودية فقط مع أستون فيلا، لكن قرر أوناي إيمري مدرب الفريق بأن يرحل إيلينج معارا.

وبدأ إيلينج مسيرته في تشيلسي قبل أن ينضم إلى يوفنتوس في صيف 2020 مقابل 1.8 مليون يورو.

وتدرج في الفئات المختلفة للبيانكونيري حتى لعب مع الفريق الأول في 45 مباراة وتمكن من تسجيل هدفين وصناعة 4 آخرين.

أستون فيلا الدوري الإنجليزي الدوري الإيطالي بولونيا صامويل إيلينج
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