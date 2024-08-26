تحديد موعد لقاء الأهلي الأول.. العين يؤكد اعتماد جدول كأس إنتركونتيننتال

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 13:36

كتب : FilGoal

شعار الأهلي - كأس العالم للأندية

أوضح نادي العين الإماراتي أن الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتمد جدول مباريات كأس إنتركونتيننتال التي يشارك فيها الأهلي.

وذكر العين أنه الفريق سيلعب المباراة الأولى ضد أوكلاند سيتي النيوزيلاندي يوم 22 سبتمبر المقبل.

على أن يلاقي الفائز منهما، الأهلي، في المباراة التالية الثلاثاء 29 أكتوبر المقبل.

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وكان مصدر من النادي الأهلي قد كشف لـFilGoal.com عن إعفاء الفريق من خوض الدور التمهيدي لبطولة إنتركونتيننتال.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) استحداث بطولة جديدة باسم "فيفا كأس إنتركونتيننتال".

وبذلك الشكل ستحل البطولة بدلا من كأس العالم للأندية بشكلها المتعارف عليه، بشكل سنوي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "لن نخوض الدور التمهيدي في بطولة إنتركونتيننتال، مشوارنا سيبدأ من الدور ربع النهائي".

وأضاف "ننتظر الفائز من العين الإماراتي وأوكلاند لمواجهته في القاهرة بشهر أكتوبر المقبل".

وستضم البطولة أبطال القارات وتُختتم بمباراة نهائية في ملعب محايد بين الفائز من دوري أبطال أوروبا، والفائز في مباراة فاصلة بين القارات الـ 5 الأخرى.

وفي السياق ذاته قال مصدر من أوكلاند سيتي لـFilGoal.com :"تم إبلاغنا بالاستعداد لمواجهة العين الإماراتي في الدور التمهيدي من بطولة إنتركونتيننتال بشهر سبتمبر".

وضمن كل من: ريال مدريد بطل أوروبا والأهلي بطل إفريقيا والعين بطل آسيا وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وباتشوكا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية.

فيما يتحدد بطل أمريكا الجنوبية في شهر نوفمبر المقبل.

نظام بطولة إنتركونتيننتال 2024

المرحلة الأولى

تقسم على دورين: سيلعب العين بطل دوري أبطال آسيا مع أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا، لتحديد فريق متأهل.

وستقام المباراة على ملعب بطل آسيا.

الفائز من اللقاء الأول سيواجه الأهلي، لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الثانية

سيلعب بطل أمريكا الجنوبية مع باتشوكا بطل أمريكا الشمالية في مباراة واحدة وسيتم تحديد الملعب بالقرعة لتحديد المتأهل إلى المرحلة الفاصلة.

المرحلة الفاصلة

سيلعب الفائز من المرحلة الأولى مع الثانية في ملعب محايد يوم 14 ديسمبر 2024.

المباراة النهائية

سيلعب الفائز من المرحلة الفاصلة مع ريال مدريد الفائز بلقب دوري أبطال أوروبا في نفس الملعب المحايد يوم 18 ديسمبر 2024.

الأهلي العين كأس إنتركونتيننتال
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