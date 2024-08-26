خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع محمد بسيوني لتجديد عقده

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 12:28

كتب : عمرو نبيل

أحمد قندوسي - الأهلي - محمد بسيوني

توصل نادي البنك الأهلي إلى اتفاق مع لاعبه محمد بسيوني على تجديد عقده.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة نادي البنك الأهلي عقد جلسة مع بسيوني واتفق معه على تجديد العقد لمدة موسم وكذلك كافة بنوده.

وكان من المقرر أن ينتهي عقد اللاعب بعد نهاية الموسم الحالي.

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وشارك اللاعب البالغ من العمر 35 عاما في 31 مباراة مع فريقه خلال الموسم الجاري.

وتمكن الظهير الأيمن من تسجيل هدفين وصناعة هدف آخر.

ولعب بسيوني مجموع دقائق 2384 دقيقة.

وبدأ بسيوني مسيرته الكروية في فريق المصري قبل أن ينتقل إلى المريخ على سبيل الإعارة، ثم رحل بشكل نهائي إلى اتحاد الشرطة في صيف 2014.

وانتقل بسيوني إلى إنبي في صفقة انتقال حر في صيف 2016.

وانضم بسيوني إلى البنك الأهلي في شتاء 2020.

وإجمالا لعب بسيوني مع البنك الأهلي 105 مباراة مسجلا 4 أهداف وصنع 5 آخرين.

الدوري المصري محمد بسيوني البنك الأهلي إنبي
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