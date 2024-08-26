مدافع ليفربول يسهب في الإشادة بمحمد صلاح

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 12:18

كتب : FilGoal

محمد صلاح وإبراهيما كوناتي - ليفربول ونوتنجهام

أسهب إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في الإشادة بزميله محمد صلاح بعد استمرار تألقه للموسم الثامن على التوالي مع الحمر.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على ضيفه برينتفورد 2-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ليكرر ما فعله في الجولة الأولى.

وقال كوناتي في تصريحات لقناة ليفربول: "محمد صلاح؟ هذا الرجل مجنون! أنا من أشد المعجبين بمحمد صلاح".

أخبار متعلقة:
مدافع الهلال يطير إلى إيطاليا من أجل الكشف الطبي مع روما أتليتكو مدريد يضم مدافع برشلونة برشلونة يعلن رحيل فيتور روكي إلى ريال بيتيس تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

وأضاف "ما يفعله جنون، ففي كل موسم تتكرر نفس القصة. حتى عندما يذهب إلى كأس أمم إفريقيا يسجل الكثير من الأهداف. لا أفهم كيف يفعل ذلك حقا".

وتابع الدولي الفرنسي "إنه مصدر إلهام كبير بالنسبة لي لأنني أشاهده كيف يجتهد كل يوم، وأريد أن أكون مثله".

وكسر صلاح لعنة الجولة الثانية والتي لازمته في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لليفربول، إذ لأول مرة في مسيرته يسجل في أول جولتين بالمسابقة.

وارتقى صلاح للمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيا على ملعب أنفيلد برصيد 118 هدفا متفوقا على روبي فاولر، قائمة يتصدرها أيان راش برصيد 185 هدفا.

ولأول مرة يسجل صلاح في أول مباراتين من الموسم في الدوري الإنجليزي بمسيرته.

كما أصبح أكثر من ساهم بأهداف في شباك برينتفورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

وساهم صلاح في 128 هدفا خلال 128 مباراة على ملعب أنفيلد بتسجيل 93 هدفا وصناعة 35 في الدوري الإنجليزي فقط.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 351 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 213 هدفا وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح إبراهيما كوناتي ليفربول برينتفورد
نرشح لكم
بعد شهر من انضمامه إلى أستون فيلا.. إيلينج يستعد للانتقال لـ بولونيا تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية فان دايك يتحدث عن احتمالية تجديد عقده مع ليفربول بعد إثارة الدقائق القاتلة.. مدرب بورنموث: إذا شاهد الحكم لقطة الهدف الملغي سيحتسبه لويس دياز: نعيش على تسجيل الأهداف.. وأحاول مساعدة الفريق سهم صلاح يكسر لعنة الجولة الثانية.. ليفربول ينتصر على برينتفورد بهدفين بهدفه ضد برينتفورد.. صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في أنفيلد ماريسكا: مادويكي من الأجنحة التي أحبها.. وننوي الهجوم بتلك الطريقة في كل مباراة
أخر الأخبار
كرة سلة - بمشاركة 19 فريقا.. الاتحاد يستضيف البطولة العربية بتواجد ثلاثي مصري 16 دقيقة | رياضات أخرى
مؤتمر فليك: أتمنى مشاركة أولمو ضد رايو.. ونعلم أن الوضع صعب في برشلونة 31 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير مغربي: بطلب من موكوينا.. الوداد يتفق مع مدافع صنداونز 39 دقيقة | الكرة الإفريقية
نجم المغرب يرفض التدرب مع جينك بعد موقف ناديه.. وليستر لن يستسلم ساعة | ميركاتو
الجزيري يحصل على جنسية دولة دومينيكا ساعة | الدوري المصري
سكاي: نيس يقترب من ضم مهاجم دورتموند ساعة | ميركاتو
كايزر تشيفز لـ في الجول: هذا موقفنا من التفاوض مع بيرسي تاو 2 ساعة | الدوري المصري
مصدر من الغرافة يكشف لـ في الجول حقيقة المفاوضات مع بنشرقي 2 ساعة | آسيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى