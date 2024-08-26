مدافع ليفربول يسهب في الإشادة بمحمد صلاح

أسهب إبراهيما كوناتي مدافع ليفربول في الإشادة بزميله محمد صلاح بعد استمرار تألقه للموسم الثامن على التوالي مع الحمر.

وسجل صلاح هدفا في فوز ليفربول على ضيفه برينتفورد 2-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي، ليكرر ما فعله في الجولة الأولى.

وقال كوناتي في تصريحات لقناة ليفربول: "محمد صلاح؟ هذا الرجل مجنون! أنا من أشد المعجبين بمحمد صلاح".

وأضاف "ما يفعله جنون، ففي كل موسم تتكرر نفس القصة. حتى عندما يذهب إلى كأس أمم إفريقيا يسجل الكثير من الأهداف. لا أفهم كيف يفعل ذلك حقا".

وتابع الدولي الفرنسي "إنه مصدر إلهام كبير بالنسبة لي لأنني أشاهده كيف يجتهد كل يوم، وأريد أن أكون مثله".

وكسر صلاح لعنة الجولة الثانية والتي لازمته في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لليفربول، إذ لأول مرة في مسيرته يسجل في أول جولتين بالمسابقة.

وارتقى صلاح للمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيا على ملعب أنفيلد برصيد 118 هدفا متفوقا على روبي فاولر، قائمة يتصدرها أيان راش برصيد 185 هدفا.

ولأول مرة يسجل صلاح في أول مباراتين من الموسم في الدوري الإنجليزي بمسيرته.

كما أصبح أكثر من ساهم بأهداف في شباك برينتفورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

وساهم صلاح في 128 هدفا خلال 128 مباراة على ملعب أنفيلد بتسجيل 93 هدفا وصناعة 35 في الدوري الإنجليزي فقط.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 351 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 213 هدفا وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.