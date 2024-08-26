برشلونة يعلن رحيل فيتور روكي إلى ريال بيتيس

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 11:11

كتب : FilGoal

فيتور روكي - برشلونة أمام أوساسونا

حسم ريال بيتيس يوم الاثنين صفقة ضم فيتور روكي من برشلونة.

وأفاد نادي برشلونة في بيان: "اتفاق بشأن إعارة فيتور روكي إلى ريال بيتيس حتى 30 يونيو 2025، مع خيار تمديد الإعارة لموسم آخر".

وأضاف "سيتولى النادي الأندلسي دفع راتب اللاعب كاملا خلال هذه الفترة، على أن يحتفظ بحق شراء عقده بعد انتهاء الإعارة".

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وفضل فيتور روكي الانضمام لبيتيس وليس سبورتنج لشبونة الذي طلب ضمه من قبل، حسب تقارير عديدة.

قبل أيام، أفادت منصة ريليفو أن سبورتنج لشبونة يتفاوض مع برشلونة من أجل ضم لاعبه فيتور روكي هذا الصيف.

وأوضح التقرير أن عرض سبورتنج لشبونة يتجاوز 30 مليون يورو بقليل.

وأضاف التقرير أن نقاط الخلاف كانت تدور حول بنود المكافآت التي ستضاف للصفقة.

ويرتبط المهاجم البالغ من العمر 19 عامًا مع برشلونة بعقد يمتد حتى 2031.

وكان برشلونة قد ضم روكي في صيف 2023 قادما من باراناينسي البرازيلي في صفقة قدرت بنحو 40 مليون يورو.

ولعب البرازيلي الشاب فيتور روكي 13 مباراة مع برشلونة وسجل له هدفين

فيتور روكي برشلونة ريال بيتيس
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