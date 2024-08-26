تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 11:00

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول

نجح محمد صلاح نجم ليفربول في هز شباك برينتفورد في ثاني جولات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي، فكيف كان تقييمه في المباراة من قبل الصحف الإنجليزية.

وشارك صلاح كأساسي في فوز ليفربول على ضيفه برينتفورد 2-0 ضمن الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي.

أخبار متعلقة:
سكاي: سانشو على رادار تشيلسي وصفقة تبادلية واردة أحمد محمود: سأعود إلى الزمالك ومستعد لمنافسة عمر جابر لصالح الفريق عمرو قلاوة يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه إقالة أم استقالة؟ الجوادي يكشف سبب رحيله عن الأهلي وحقيقة سوء علاقته مع بيبو

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برينتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري تباين بين 7 و8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع لـ7.3 درجة من عشرة.

أفضل لاعبي ليفربول كان لويس دياز الذي سجل الهدف الأول بمتوسط تقييم بلغ 8.3 درجة.

وكسر صلاح لعنة الجولة الثانية والتي لازمته في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه لليفربول، إذ لأول مرة في مسيرته يسجل في أول جولتين بالمسابقة.

وارتقى صلاح للمركز الخامس في ترتيب هدافي ليفربول تاريخيا على ملعب أنفيلد برصيد 118 هدفا متفوقا على روبي فاولر، قائمة يتصدرها أيان راش برصيد 185 هدفا.

ولأول مرة يسجل صلاح في أول مباراتين من الموسم في الدوري الإنجليزي بمسيرته.

كما أصبح أكثر من ساهم بأهداف في شباك برينتفورد في الدوري الإنجليزي برصيد 7 أهداف.

وساهم صلاح في 128 هدفا خلال 128 مباراة على ملعب أنفيلد بتسجيل 93 هدفا وصناعة 35 في الدوري الإنجليزي فقط.

وبدأ نجم بازل السابق موسمه الثامن بقميص ليفربول الذي انضم له قادما من روما في صيف 2017.

في 351 مباراة شارك بها مع ليفربول في مختلف المسابقات سجل صلاح 213 هدفا وصنع 88 هدفا.

وتوج بـ8 ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين مرتين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.

محمد صلاح
نرشح لكم
مدافع ليفربول يسهب في الإشادة بمحمد صلاح فان دايك يتحدث عن احتمالية تجديد عقده مع ليفربول بعد إثارة الدقائق القاتلة.. مدرب بورنموث: إذا شاهد الحكم لقطة الهدف الملغي سيحتسبه لويس دياز: نعيش على تسجيل الأهداف.. وأحاول مساعدة الفريق سهم صلاح يكسر لعنة الجولة الثانية.. ليفربول ينتصر على برينتفورد بهدفين بهدفه ضد برينتفورد.. صلاح خامس الهدافين التاريخيين لـ ليفربول في أنفيلد ماريسكا: مادويكي من الأجنحة التي أحبها.. وننوي الهجوم بتلك الطريقة في كل مباراة مادويكي: كنت محظوظا في الهدف الأول.. وطريقة اللعب تسمح لنا بالاستحواذ ويعتذر لـ ولفرهامبتون
أخر الأخبار
لاعب بورتو يخضع للكشف الطبي مع يوفنتوس دقيقة | ميركاتو
"توقيع تاريخي لنادينا".. سيدني يعلن التعاقد مع دوجلاس كوستا 24 دقيقة | ميركاتو
كما كشف في الجول.. البنك الأهلي يضم محمد إبراهيم وأحمد ريان 37 دقيقة | ميركاتو
خبر في الجول – البنك الأهلي يتوصل لاتفاق مع محمد بسيوني لتجديد عقده 42 دقيقة | الدوري المصري
مدافع ليفربول يسهب في الإشادة بمحمد صلاح 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدافع الهلال يطير إلى إيطاليا من أجل الكشف الطبي مع روما ساعة | ميركاتو
أتليتكو مدريد يضم مدافع برشلونة ساعة | ميركاتو
نائب رئيس المصري: اللعب في برج العرب يجب أن ينتهي.. ونحتاج لنظرة من العدالة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصدر من الأهلي لـ في الجول: لن نخوض الدور التمهيدي في إنتركونتيننتال.. وتعليق أوكلاند 2 في الجول يكشف كيف يفكر الأهلي في مقعد اللاعب الأجنبي الأخير 3 بعد إقصاء الزمالك.. أمر يحدث في كأس مصر لأول مرة منذ 13 عاما 4 قائمة منتخب مصر - 3 حراس من الأهلي وعودة النني ومرموش.. وثنائي ينضم للمرة الأولى