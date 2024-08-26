أحمد محمود: سأعود إلى الزمالك ومستعد لمنافسة عمر جابر لصالح الفريق

الإثنين، 26 أغسطس 2024 - 03:37

كتب : FilGoal

أحمد محمود لاعب الجونة

كشف أحمد محمود ظهير الزمالك الذي انتهت إعارته للجونة عن موعد عودته للفريق وطموحاته في الفترة المقبلة.

وقال محمود في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "سأجري القياسات البدنية ثم أبدأ التدريبات يوم 29 أغسطس".

وتابع "عوملت باحترام في الجونة وكان الكل يريدني أن أقدم أفضل ما أملك لأعود بقوة إلى الزمالك".

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وأضاف "لم أتوقع أن أعود للزمالك بهذه السرعة حيث كنت أتوقع قضاء موسم آخر خارجه".

وأوضح "عمر جابر لاعب كبير وأتعلم منه وطالما أن المنافسة في صالح الفريق فلا مشكلة".

وأكمل "السوبر الإفريقي والسوبر المصري بطولتان هامتان للجماهير خصوصا بعد خسارة الدوري والخروج من الكأس".

وواصل "الزمالك يمكنه المنافسة بأي لاعبين، ورأينا حين الزمالك فاز بالدوري موسمين على التوالي بلاعبين صغار في السن".

واختتم "اللاعب الصغير يحتاج لمن يمنحه الفرصة والثقة وسيقدم كل ما لديه".

أحمد محمود الجونة الزمالك عمر جابر
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